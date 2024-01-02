兒童健康丨6個月大女嬰哭不停　求醫竟揭與一條4cm頭髮有關【附照顧須知】

▲ 6個月大女嬰哭不停，求醫竟揭與一條4cm頭髮有關。

嬰兒皮膚幼嫩，家長照顧時需份外留神。近日內地一名6個月大女嬰隨母親前往醫院皮膚科求診，而原因竟是由於一條頭髮絲，鑽入女嬰的左腳皮膚內，最終需由醫生取出。其實頭髮鑽進或纏住嬰幼兒的皮膚，後果都可以非常嚴重，因此新手爸媽在照顧子女時應留神，一些身體部位就要格外小心注意。

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據《湖南日報》報道，一名年輕媽媽近日帶著6個月大的女兒，到南華大學附屬長沙中心醫院皮膚科求醫。該院皮膚科副主任醫生張超負責接診，獲女嬰的媽媽告知，她在為女嬰洗澡時，發現有一根頭髮絲鑽入女嬰的左腳皮膚裡，亦因為這根頭髮，令女嬰哭鬧不停。

醫生隨後脫下女嬰的鞋襪，從其左前腳掌位置，發現一條長約4cm的黑髮絲鑽入皮下，而髮絲前端還一直延伸至二趾及三趾間，導致趾縫間隙發紅，出現感染跡象，僅輕按髮絲鑽入皮膚的位置，女嬰即大聲哭鬧，明顯感不適。醫生其後為女嬰的左腳進行消毒處理，再緩慢拔出頭髮，後續再做消毒。

醫生解釋，頭髮絲之所以能鑽入孩子腳部，一方面是由於嬰幼兒足部皮膚非常薄嫩；另一方面也與頭髮質地、直徑及鑽入的角度有關。倘若家長未及時發現問題，頭髮鑽入皮膚的時間過長，就會導致慢性感染，形成發炎性異物肉芽腫，嚴重恐要面臨手術治療。

▲ （圖片來源：湖南日報）

新生嬰兒皮膚脆弱嬌嫩，日前英國威爾斯一名31歲媽媽Laura Powles，亦發現還是寶寶的女兒被一縷頭髮纏住腳趾，窒礙血液流動，導致差一點要截肢，所幸醫護人其後成功用鑷把頭髮取出。

此症狀為「頭髮止血帶綜合症」（Hair-Tourniquet Syndrome），可在嬰幼兒睡覺或是在無意識活動時發生，一般容易發生在寶寶的手指、腳趾或陰莖上。而要預防這些症狀，除了在寶寶活動時要保持監督及觀察，亦可以為孩子尋找合身的衣物和專用寢具，減低皮膚被纖維纏繞上的機率。

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責任編輯：王明芳