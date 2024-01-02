正能量丨伴失智養母走人生最後一程　胡渭康不留遺憾：她拖著我手離開

梁朝偉主演的TVB經典劇集《新紥師兄》，至今仍令人難忘，主題曲《伴我啟航》同樣深入民心。主唱之一的小虎隊成員胡渭康（William），一直在演藝圈默默耕耘。

近年他積極投入義工服務，有著行善的心，某程度是因為曾照顧患有認知障礙的養父母，在跟義工接觸過程中，更體會到助人自助的道理。

胡渭康慈善騷為義工組織籌款 韋綺姗顏志恒支嚳儀暖心支持

▲ 慈善音樂會聯同韋綺珊、文佩玲、顏志恒、魏嘉信及支嚳儀等嘉賓演出。

胡渭康將在本周四在灣仔伊館舉行《 Love Returns慈善演唱會》，為在香港成立已超過50年的「義務工作發展局」籌募經費，並邀來圈中好友包括韋綺姍、文佩玲、顏志恒、魏嘉信及支嚳儀及業餘管弦樂團的樂手共同演出。

他解說慈善演出的原因：「義務工作發展局是一間非牟利慈善機構，是一個很有意義的團體，自己是在擔任義工活動時，認識了現任主席彭韻僖律師，希望藉著演出，令到坊間對他們有更多認識，將來可以一同參予義工活動。助人自助是中國人的儒家思想，如果可以把之變成生活一部分，社會也會更加和諧。」

照顧失智雙親

胡渭康有多年參予義工的經驗，說到源起，也跟個人經歷有關。

約20年前，他原已淡出幕前移居英國生活，後來得知湊大自己的養父母先後患有腦退化，考順的他隨即返港照料雙親，同時開始重投娛圈工作。

▲ 他表示做義工時會遇上很多突發狀況，要學懂執生，也隨時須要作出危機處理。(曾耀輝攝）

他憶述：「因為父母有認知障礙症，最初在照顧上都頗為吃力，後來因為在一些活動上接觸不同的義工和社工團隊，透過他們識誏識了很多在生理和生理上的護理知識，可說是互相幫助。」

他自言個性喜歡跟人傾談，加上曾有照顧雙親的經驗，，自覺擅長跟老人家和小朋友溝通，也能把人生經歷分享給年青的義工們。

胡渭康分享：「無論跟長者或小孩，最重要是有耐性，特別是失智長者，基本上跟小朋友沒分別，例如同一條問題會不斷提問，那麼便要懂得分散其注意力，令他們把焦點轉移其他地方。我們探訪長者，除非他們提起，否則很少會主動問及他們的家人，因為害怕會觸及一些不開心的事，所以能做一個聆聽者也很重要。」

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體會死亡不可怕

胡渭康當日返港照顧雙親，雖然兩老先後患上腦退化，亦相繼離開人世，雖然難過，但沒有遺憾。「生命一定有終點，體會到死亡並不可怕，反而更關心在人生最後的階段，能否擁有具quality的生活，在這方面，父母都是有福氣的，亦能很圓滿的走完他們的人生。」

他憶述媽媽的失智症較為嚴重，後期甚至已忘卻了語言能力。「我感到她變得像嬰孩，甚麼也會笑，也可能代表她的記憶中開心的事較多，也像走了一個圈，重回人生起點。」

胡渭康清楚記得，自己是陪伴著母親至最後一刻。「媽媽後期因維生指數下跌，需要入院，我陪伴了她兩日，之後因為有工作一定要離開，便跟媽媽叮囑會回去探她。第二天我再到醫院，護士說媽媽應該都差不多不行了，我覺得她想等到我來，最後我是可以拖著她的手直至離世，這是很感恩的。」

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哪吒不怕海龍王

胡渭康曾為事業上未有突破，故前往英國進修及工作，現在回流超過20年，他相信自己不會再離開。「年少時經常因工作而出埠、登台，可說飄泊了半生，也住過很多地方，更發現香港的確是全世界最好的城市之一。」

他指出：「譬如講醫療，在外國如果沒有買醫保，根本負擔不到醫藥費，甚至要排期看醫生也難。我當然知道民間疾苦，因自己也會去公立醫院，明白要排8小時看醫生的情況，但更知道，有很多地方的病人連排隊的機會也沒有，就會更加懂得珍惜。」

▲ 胡渭康樂於將自身照顧長者的經驗以及人生閱歷，分享給年青人作參考。(曾耀輝攝）

當年他參加第一屆新秀歌唱比賽入行，40年過去，胡渭康依然熱愛演藝工作。談到夢想，他相信要能平衡現實：「以個人的經驗分享，夢想固然重要，但也要能填飽肚子。我有很多朋友都是音樂高手，但他們都各有正職工作，因為明白先要照顧好家庭，所以現在有《中年好聲音》節目是很好，可以令一些對音樂有熱誠的中年人，能夠有舞台再次圓夢。」

成名作《伴我啟航》有這樣的歌詞：哪吒不怕海龍王。胡渭康說其實十分勵志。「年青人就是要勇於嘗試，不要事事也說躺平，如果社會能有更多擁有正向思維的年青人，才可以迎接挑戰。」

記者：陳家昌