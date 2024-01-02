  • 18°C
香港時間 : 2024102日 (週二) 21:19
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 金手指 新手爸媽 叱咤樂壇流行榜2023 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【飛機著火】日航客艙著火一刻曝光　港人乘客：經滑梯逃生後客機引擎爆炸

社會 20:21 2024/01/02

分享：

分享：

熱門 金手指 新手爸媽 叱咤樂壇流行榜2023 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

日航客艙著火一刻曝光。（網上圖片）

日本航空JAL516班機降落羽田機場的跑道時，疑與海上保安廳定翼機撞上，飛機瞬間陷入大火。日航客機上載有367名乘客和12名機組人員，日航證實全部人已安全撤離。機上有香港乘客驚險逃生，甫離開飛機引擎就爆炸。

坐窗口位的港人乘客張先生向電視台稱，機頭輪胎著地時好像很大力，以為是普通硬著陸，經滑梯逃生後見日航客機引擎爆炸但望出窗發現引擎開始起火、出煙，乘客開始有點害怕，空姐用日文叫大家保持冷靜、留在坐位，約1分鐘後就指可用逃生梯，故他很快與另一乘客在空中服務員指示下走到逃生門，但途中看到有些人想取行李。

張先生續稱，消防員當時已到場、救火，他助人跑下滑梯後，聽說引擎想爆炸，故離開飛機，大約行了100米，左邊引擎便開始爆炸，當時大部分乘客已離開客機，空姐開始點人數。在停機坪等差不多30分鐘，開始有車載他們回航站樓。

點擊圖片放大
+4
+3

有日本乘客則在社交媒體X（前身Twitter）上載事發一刻的驚悚畫面，心有餘悸指「我以為會死」。從影片可見，該乘客坐於機翼旁的窗口位，飛機著陸後被火焰籠罩、劇烈搖晃，機艙內燈光全部熄滅，窗內窗外不斷冒出濃煙，有人掩鼻。

點擊圖片放大

有乘客亦發文指，生平第一次感受到了生命危機，飛機受到巨大沖擊後，兩機翼冒出火焰，只可打開前面的艙口，機內煙霧瀰漫，只拿了手機就逃走。有乘客則驚魂未定報平安稱，搭乘了那航班，幸平安無事。

有網民說，男朋友搭飛機從新千歲機場起飛，當時她正在舒服泡澡，真的好險他平安回來。從她上載的照片可看到，其男友從逃生梯逃出飛機後，客機仍在跑道上狂燒。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：梁薾心

相關文章

【飛機著火】日航客機羽田機場著火　近400乘客據報已經疏散
今日 17:37
【飛機著火】日航客機羽田機場著火　近400乘客據報已經疏散
【飛機著火】東灜遊縱橫遊確認沒有客人在機上　羽田機場跑道全封影響旅客滯留
今日 18:17
【飛機著火】東灜遊縱橫遊確認沒有客人在機上　羽田機場跑道全封影響旅客滯留
【飛機著火】機管局：至少5班往返羽田機場航班受影響　快運今晚2班機暫停登機
今日 20:06
【飛機著火】機管局：至少5班往返羽田機場航班受影響　快運今晚2班機暫停登機

你可能感興趣

【飛機著火】日航客機羽田機場著火　近400乘客據報已經疏散
今日 17:37
【飛機著火】日航客機羽田機場著火　近400乘客據報已經疏散
【飛機著火】東灜遊縱橫遊確認沒有客人在機上　羽田機場跑道全封影響旅客滯留
今日 18:17
【飛機著火】東灜遊縱橫遊確認沒有客人在機上　羽田機場跑道全封影響旅客滯留
【飛機著火】機管局：至少5班往返羽田機場航班受影響　快運今晚2班機暫停登機
今日 20:06
【飛機著火】機管局：至少5班往返羽田機場航班受影響　快運今晚2班機暫停登機
交通事故 日本航空 機場 航空 日本

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載