【飛機著火】日航客艙著火一刻曝光　港人乘客：經滑梯逃生後客機引擎爆炸

▲ 日航客艙著火一刻曝光。（網上圖片）

日本航空JAL516班機降落羽田機場的跑道時，疑與海上保安廳定翼機撞上，飛機瞬間陷入大火。日航客機上載有367名乘客和12名機組人員，日航證實全部人已安全撤離。機上有香港乘客驚險逃生，甫離開飛機引擎就爆炸。

坐窗口位的港人乘客張先生向電視台稱，機頭輪胎著地時好像很大力，以為是普通硬著陸，經滑梯逃生後見日航客機引擎爆炸但望出窗發現引擎開始起火、出煙，乘客開始有點害怕，空姐用日文叫大家保持冷靜、留在坐位，約1分鐘後就指可用逃生梯，故他很快與另一乘客在空中服務員指示下走到逃生門，但途中看到有些人想取行李。

張先生續稱，消防員當時已到場、救火，他助人跑下滑梯後，聽說引擎想爆炸，故離開飛機，大約行了100米，左邊引擎便開始爆炸，當時大部分乘客已離開客機，空姐開始點人數。在停機坪等差不多30分鐘，開始有車載他們回航站樓。

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有日本乘客則在社交媒體X（前身Twitter）上載事發一刻的驚悚畫面，心有餘悸指「我以為會死」。從影片可見，該乘客坐於機翼旁的窗口位，飛機著陸後被火焰籠罩、劇烈搖晃，機艙內燈光全部熄滅，窗內窗外不斷冒出濃煙，有人掩鼻。

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有乘客亦發文指，生平第一次感受到了生命危機，飛機受到巨大沖擊後，兩機翼冒出火焰，只可打開前面的艙口，機內煙霧瀰漫，只拿了手機就逃走。有乘客則驚魂未定報平安稱，搭乘了那航班，幸平安無事。

有網民說，男朋友搭飛機從新千歲機場起飛，當時她正在舒服泡澡，真的好險他平安回來。從她上載的照片可看到，其男友從逃生梯逃出飛機後，客機仍在跑道上狂燒。

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責任編輯：梁薾心