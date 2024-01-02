【飛機著火】東灜遊縱橫遊確認沒有客人在機上　羽田機場跑道全封影響旅客滯留

▲ 東京羽田機場一架日航客機著火，本港2間日本團旅行社已確認，他們均沒有港客乘坐出事客機。（網上影片截圖）

東京羽田機場據報今（2日）傍晚５時許，一架日本航空客機引擎著火，客機JL 516由北海道札幌新千歲機場出發，下午近5時抵達東京羽田機場，於跑道突然起火，據報機上有367人，幸好全部已撤離。本港兩間主要辦日本團的旅行社，東瀛遊（EGL）及縱橫遊均已確認，今日（2日）沒有日本團及散客乘坐出事客機，並未受影響，更指羽田機場多為日本客使用，較少港人經羽田機場轉機返港。

東瀛遊執董禤國全向TOPick表示，今日沒有日本團乘坐日航返港，已同航空公司確認，他們沒有日本團及散客乘坐出事客機。

縱橫遊執董袁振寧亦表示，今日沒有日本團經羽田返港，因此並沒受影響；而今日乘坐日航返港的日本團， 都經東京成田機場返港。

袁振寧指出，由於羽田機場返港的航班時間不好，「香港晚出發早回港，通常都是日本人使用。」他說，暫時沒有旅行團經羽田機場出入，多數旅行團都是經成田機場早去晚回，而隨後經成田機場的日航旅行團，暫定如期出發。

禤國全亦指，出事客機由北海道到羽田機場，而港人多用直航返港，加上出事時間已在傍晚５時許，若再轉機返港已好夜，較少港人選擇該時段經羽田轉機返港。他指出，其旅行團甚少經羽田機場，明天（3日）亦沒有日本團經羽田出入。

日本放送協會NHK引述日本航空消息報道，指涉事客機懷疑在降落時與日本海上保安廳的飛機相撞。

目前羽田機場關閉所有跑道，料有航班受影響延誤。禤國全指，據了解羽田機場有3條跑道，未知出事客機波及多少條跑道，但相信當地一定會清理好現場，確保跑道安全才可重開，但今晚時間緊迫，料明早或者未能趕及全面解封，但相信會盡量重開部分跑道疏散滯留旅客，而旅客出門前應留意最新航空公司消息。

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記者：吳雋妍