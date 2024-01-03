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超市大搜查｜60款餅乾含基因致癌物　12款獲消委會評高分　嘉頓威化餅、消化餅等上榜最平$10.8

健康資訊 15:42 2024/01/03

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消委會早前測試市面上60款餅乾，結果發現全部含有至少一種基因致癌物，當中七成半更同時檢出3種污染物，並有51款屬高脂肪、高糖或高納。不過在眾多餅乾之中，仍有12款獲得4.5星或以上總評，其中一款餅乾更獲得5星總評，其基因致癌物及污染物含量相對較低，並營養素測試評分也較高。

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檢驗出在加工過程中產生的污染物，包括基因致癌物環氧丙醇及（或）丙烯酰胺，當中有7成半同時檢出3種污染物；51個樣本屬高脂肪、高糖或高納，消委會提醒市民食用餅乾「醫肚」時應注意健康風險。

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消委會測試60款餅乾 全部含基因致癌物

該次測試的60款餅乾包括威化餅、消化餅、夾心餅及手指餅等，結果54款檢出含環氧丙醇、55款含丙烯酰胺，兩者均為基因致癌物。54款餅乾驗出環氧丙醇的含量介乎每公斤11微克至超過3900微克，含量差距極懸殊；至於55款驗出丙烯酰胺含量則介乎每公斤32微克至620微克。消委會指環氧丙醇及丙烯酰胺含均屬基因致癌物，前者同時具有神經毒性、抑制生育能力及腎毒性，後者於動物實驗中顯示會引致生殖及發育問題。

8成半樣本高糖、高脂或高鈉

營養素含量方面，消委會發現60個餅乾中有33款屬「高脂」（每100克食物含超過20克總脂肪）、13款屬「高鈉」（每100克含約600毫克）、27款屬「高糖」（每100克固體食物含超過15克糖），高脂、高鈉或高糖樣本佔整體約8成半。

12款人氣餅乾評分一覽

另外，奧利奧（OREO）、甘大滋、無印良品紅豆夾心餅、愉快動物餅、嘉頓威化餅、太平芝麻梳打餅、樂天熊仔餅等人氣餅乾也在測試清單之中，各款評分如下：

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*資料源自2021年10月消委會報告，產品售價及品質或有變更

 

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