【飛機著火】機管局：至少5班往返羽田機場航班受影響　快運今晚2班機暫停登機

▲ 東京羽田機場日航客機著火。（網上影片截圖）

東京羽田機場今日（2日）有日航客機引擎著火。機管局指，因應東京羽田機場飛機事故，香港國際機場今日至少有5班往返羽田機場航班受到影響，其中兩班正折返香港。機管局呼籲今明兩日來往羽田機場的旅客留意航空公司相關公布，並先向航空公司確認航班才出發前往香港國際機場。

目前羽田機場關閉所有跑道，料有大量航班受影響延誤。香港快運稱，因應東京羽田機場飛機事故，原定於今天（2日）下午5時55分，由香港前往東京羽田機場的UO622航班，並未進行登機。至於擬定於今晚7時50分起飛的UO628航機，及晚上11時55分起飛的UO624航機，均已暫停辦理登機手續，直至另行通知。香港快運指，會與日本當局緊密聯繫，並計劃香港時間晚上8時15分作進一步更新。乘客亦可以留意香港快運官方網頁，以獲取最新資訊。

香港航空說，深切關注今天於羽田機場發生的事故，並知悉其他機場，包括成田機場正援助接收航班。目前香港航空今天飛往東京的航班已全部準時安全抵達東京成田機場，預計最後一班由成田返港，於當地時間晚上9時05分出發之航班亦可按時起飛。由於特殊情況，航班有機會稍有延誤，望乘客見諒。

東瀛遊（EGL）及縱橫遊則均已表示，明天沒有旅行團經羽田機場，不受影響。東灜遊執董禤國全指，據了解羽田機場有3條跑道，未知出事客機波及多少條跑道，但相信當地一定會清理好現場，確保跑道安全才可重開，但今晚時間緊迫，料明早或未能趕及全面解封，但相信會盡量重開部分跑道疏散滯留旅客，他亦提醒旅客出門前應留意最新航空公司消息。

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責任編輯：梁薾心