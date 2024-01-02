【區議會】油尖旺區議會召開首次大會　議員促為垃圾徵費多做宣傳

▲ 油尖旺區議會召開首次大會.（趙居逸攝）

新一屆區議員正式上任，油尖旺區議會下午召開首次大會，是首個召開會議的區議會。會議由油尖旺民政專員、新一屆區議會主席余健強主持，討論包括推動地區經濟發展活動，以及三無大廈和垃圾徵費等地區關注議題。

今日的會議共有15個討論事項，首5項行政安排的議程在8分鐘內已完成，包括委任區議會秘書、區議員利益登記和申報等。會上，討論「籌辦推動地區經濟發展活動建議」時，共提到7項建議，包括推出「尖咀夜繽紛」，在栢麗大道一帶設大型座地霓虹燈牌等打卡點、舉辦水上煙火滙演等。余健強表示，希望「尖咀夜繽紛」可於2月初，農曆新年前推出，屆時令到訪的遊客及本地市民，有新景點觀賞。

▲ 油尖旺區議會主席余健強。（趙居逸攝）

討論地區關注事項的議程時，委任議員鍾澤輝指，區內很多居民不了解4月1日起實行的垃圾徵費細節，希望政府多做宣傳，並在區議會給予更多資訊，讓區議員向市民和法團管理公司推廣。尼泊爾裔委任議員Aruna Gurung表示，區內很多小數族裔居於三無大廈，均對垃圾徵費不太了解，希望當局可多做宣傳。

此外，會議亦討論了社區共融項目概念建議，建議指居住在油尖旺的少數族裔人士，有不少和「一帶一路」 有連繫，例如印度、尼泊爾和巴基斯坦，該區可以利用他們對有關國家的認識，籌辦文化交流活動，讓大眾更了解「一帶一路」國家及文化。亦可教少數族裔兒童及青少年普通話，為少數族裔人士提供職業培訓，以推動社區共融項。

會議提早約40分鐘完結

會議較原定時間提早約40分鐘完結。前區議會主席葉傲冬在會後表示，過去很多是泛政治化的爭拗、為發言而發言，新一屆議會似乎沒有這種情況。他又指，主席主持會議恰當，認為會議效率有所提升。被問到如何評價議會「新丁」的表現，葉傲冬認為都不錯，「都很踴躍發言。」

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記者：趙居逸