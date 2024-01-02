親子好去處｜深水埗配水庫免費導賞遊開放預約　每團增設70人+語音導賞【內附連結】

▲ 水務署重新開放「前深水埗配水庫」自助導賞遊，即日起開始報名。（香港旅遊發展局圖片）

【親子好去處/主教山配水庫】自前深水埗主教山配水庫於2020年被發掘後，備受一眾港人歡迎。近日，水務署宣布「前深水埗配水庫」自助導賞遊將再次開放予市民預約，由即日起便可到水務署官網進行報名，是次導賞團的人數增至每團70人，分為個人和團體預約，想參加的朋友往下睇報名詳情！

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由即日起，水務署再次開放「前深水埗配水庫」自助導賞遊予市民預約。前深水埗主教山配水庫自2020年被發掘後，2021年便獲古物諮詢委員會評為一級歷史建築。後來經水務署修復，開始有限度開放導賞團。並在2020年加設自助導賞遊給公眾參觀。今次重新開放「前深水埗配水庫」自助導賞遊，讓更多市民認識本港的歷史建築。

▲ 前深水埗主教山配水庫於2021年評為一級歷史建築。（香港旅遊發展局圖片）

自助導賞遊於今日（2日）上午9時開放報名，報名參觀日期暫時開放1月3日至2月29日，共分為三個參觀時段，分別為8:45、11:30及13:00，每個時段有1小時的參觀時間。另外，自助導賞遊將附設語音導賞，參觀者可聽著聲音導航，認識配水庫的歷史和內部結構等。這次導賞團增至每團最多可容納70人，有興趣的朋友切勿錯過報名時間！

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「前深水埗配水庫」自助導賞遊

地址：深水埗石硤尾窩仔山山頂

報名時間：即日起

參觀日期：2024年1月3日至2月29日

【報名連結】

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責任編輯：王明芳