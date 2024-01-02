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脊椎側彎丨中醫解構脊椎側彎治療黃金期　子女出現4種症狀要警覺

兒童健康 19:18 2024/01/02

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熱門 金手指 新手爸媽 叱咤樂壇流行榜2023 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

中醫解構脊椎側彎治療黃金期，子女出現4種症狀要警覺。

脊椎是支撐我們生活的重要支柱，而脊柱側彎是發育中兒童最常見的疾病，其潛在後果可以極之嚴重。脊柱側彎在香港十分普遍，約5%人口受脊柱側彎困擾。只要及早預防，才能讓孩子免於疼痛的折磨，以下是有關青少年脊椎側彎你需要知道的五大要點：

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1. What 什麼是青少年脊椎側彎？

脊柱側彎又稱為「青少年原發性脊柱側彎」，影響約2-3%的青少年。女孩患脊柱側彎的機會比男孩高；通常在約10歲時出現，有可能隨著兒童成長而惡化。大部分原發性脊柱側彎沒有明顯的成因。臨床上如果骨骼發育未成熟，約在12歲左右而脊柱側彎的程度又較為嚴重者，出現惡化的機會則較大。

2. Why 為何要及早防治？

由於脊柱側彎一般沒有徵狀，難以察覺，但一旦發病，因脊椎嚴重的脊柱側彎會影響外觀及心肺功能，同時對女性患者的乳房發育有一定程度的影響。

3. How 如何影響青少年健康？

雖然脊柱側彎輕微的患者，無須接受治療。但如果12歲後才發現，而情況較為嚴重的患者，則難以回復正常的左右平衡，對兒童青少年日後的發育、心志、社交⋯等都有不同程度的影響，所以國家已將脊椎側彎，肥胖、眼疾，定為青少年必須關注的健康問題。

4. When 幾時是防治的“黃金時機”？

雖然現今醫學倡明，加上香港有學生健康服務，定期接受脊骨檢查，有助及早發現此狀況，雖然可以盡早轉介有需要的學生到專科接受診治，因應患者的個別情況，骨科專科醫生可能會建議觀察、配戴矯形腰架或手術等不同的診治方法。但在中醫“未病先防”的原則，到發現脊椎側彎已“確診”時，已經錯過防治的“黃金治療”時機。

5. Where 那裡開始防治？

家長如果發覺子女在5～6歲時已有坐姿、睡姿、站姿⋯有不良的習慣，或有寒背，頸前傾，或長時間使用電子產品的習慣，則更需要關注子女的體形有沒有異常, 例如1.肩膀的高低不一，2. 左右肩胛骨不對稱地突出，3. 腰背肌肉左右不對稱，4. 或盤骨左右高低不平衡。一旦確診，因脊椎結構複雜，和相關的肌肉和骨骼已固定，所有入侵性手術只能治標而不能治本，而且患者都必須面對相關的手術後遺症，或併發症的風險。

POST家居護理

脊椎側彎屬中醫萎症的範疇，黃天賜教授 「臨床上，脊椎側彎年輕化哧象，因發病期早，加上家長們意識薄弱，一旦發病，無論在生理和心理上，都會影響患者一生。」

  • Prevention - 預防不良的坐、立、睡的姿勢，誘發脊椎側彎的症狀
  • Observation - 觀察肩胛、背、及腰盆平衡（左右平衡、長短腳…）
  • Stretching - 伸展運動，例如腰盆、肩胛，胸廊的伸展運動，
  • Timing - 青少年脊椎側彎的病發期早，發病期長，治療時間長，臨床上，常見青少年患者在12歲時開始進行輔助的“脊椎矯正”時期，患者的骨骼和肌肉正處於發育期，若狀況未能馬上改善，症狀則會持續惡化，中醫認為“病必求治本”，因發病的原因與患者早期的不良坐立卧姿勢習慣有關，所以需要家長的參與和協助，效果會更好。

標題經TOPick編輯修改，原題為《天賜良言- 習慣成病　青少年脊椎側彎後果嚴重 把握防治的“黃金時機”》

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責任編輯：王明芳

兒童健康 脊柱側彎 治療 後遺症 手術 中醫師 中醫