【旅客滯港】李慧琼：有信心農曆新年可落實延長部分口岸服務時間

▲ 內地旅客入境 。 （梁偉榮攝）

2023除夕倒數煙花匯演完結後，大批內地旅客滯港。政府今日提出三方面改善工作，包括研究增加24小時通關口岸。全國人大常委李慧琼今早接受電台訪問時指，已約見保安局局長鄧炳強，商討延長鐵路服務時間及增加多個24小時陸路關口。對於延長部分口岸服務時間，她稱有信心農曆新年時可以落實。

李慧琼表示，希望與港鐵、海關商討，在新年等較多人的日子，鐵路可延長服務時間，例如把收車時間由12時延長至凌晨2時。

李慧琼坦言，旅客要滯留在關口等候，體驗一定不會很好，但可以「經一事長一智」，日後做好些，她認為香港仍是有條件吸引旅客來港。

民建聯立法會議員劉國勳對政府提出的三大改善工作表示歡迎，他希望短期在農曆新年先延長羅湖及落馬洲口岸的服務時間。

劉國勳提到，早於疫情前，兩地政府已有計劃在更多關口實施24小時通關，目前可謂「只欠東風」，他建議香園圍口岸可分階段延長服務時間至成為24小時口岸。

另外，劉國勳稱，若深圳灣及香園圍做到24小時通關，將達至接深圳東部（深圳灣）、中部（落馬洲）及西部（香園圍）均有24小時通關口岸的總體布局，希望政府可分階段實施，今年內可以有好消息。

陳沛良：應反思旅客為何不願花錢過夜

選委界立法會議員陳沛良表示，贊同政府提出的三大改善工作，相信一定程度上可避免日後再次出現類似問題。

陳沛良指，在加強口岸通關配套時亦應反思，內地旅客為甚麼不願在香港花錢過夜。

陳沛良建議當局繼續趁勢而為，進一步推動文旅深度融合，滿足不同訪港旅客的需求，包括推出更好的城市漫步（Citywalk）主題路線，讓旅客有更加多元的良好體驗。

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記者：戴朗希