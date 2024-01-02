2023年香港票房慘淡僅收14億元 收入倒退回12年前水平
娛樂 20:04 2024/01/02
據香港票房有限公司綜合表示，2023年全年香港電影市道整體情況，根據電影票房總收入顯示，2023年中西票房全年總收入為1,433,169,125元，倒退回2011年（1,392,170,518元）水平。
報告指，由於2022年受疫情影響停業104天及不同程度的入座率限制下，情況有異與2023年不可能作比較。
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市道未回復疫情前水平
香港票房有限公司指，相對疫情前2019年總收入1,923,194,409元比較則下跌25.48%，可見2023年之電影業票房收入確實非常不理想，並相信受多個因素如疫情後市民外遊增加，疫情期間拍攝停滯以致戲碼選擇不多、又或市民消費模式轉變等因素影響，因此整體電影及戲院業市道不佳，生意艱難仍未回復到疫情前的水平。
|年度
|2019
|2022*
|2023
|上映影片總數目
|329部
|217部
|267部
|香港影片總數目
|49部
|27部
|46部
|非香港影片總數目
|280部
|190部
|221部
|票房總收入
|$1,923,194,409
|$1,143,932,883
|$1,433,169,125
*全港戲院停業 104 天(由 1 月 7 日至 4 月 20 日)及受不同程度的入座率限制共251天。
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2023年最高票房的十部香港電影
|1. 毒舌大狀
|$115,060,394
|2. 年少日記
|$23,456,482（上映中）
|3. 死屍死時四十四
|$22,694,947
|4. 白日之下
|$21,124,988（上映中）
|5. 超神經械劫案下
|$16,152,635
|6. 掃毒 3: 人在天涯
|$14,029,537
|7. 別叫我"賭神"
|$13,016,296
|8. 命案
|$11,703,729
|9. 風再起時
|$11,260,914
|10.釀魂
|10,346,153
2023年最高票房的十部非香港電影：
|1.奧本海默
|$72,971,282
|2.職業特工隊: 死亡清算 上集
|$60,530,153
|3.超級瑪利歐兄弟大電影
|$52,521,301
|4.銀河守護隊3
|$44,112,143
|5.Barbie芭比
|$41,166,426
|6.THE FIRST SLAM DUNK
|$39,391,757（上映中）
|7.殺神 John Wick 4
|$35,029,431
|8.狂野時速 10
|$29,753,785
|9.閃電俠
|$29,208,636
|10.鈴芽之旅
|$28,810,739
撰文 : TOPick柴犬出動