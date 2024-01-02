2023年香港票房慘淡僅收14億元　收入倒退回12年前水平

▲ 2023年香港票房僅收14億，收入倒退12年前水平。

據香港票房有限公司綜合表示，2023年全年香港電影市道整體情況，根據電影票房總收入顯示，2023年中西票房全年總收入為1,433,169,125元，倒退回2011年（1,392,170,518元）水平。

報告指，由於2022年受疫情影響停業104天及不同程度的入座率限制下，情況有異與2023年不可能作比較。

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▲ 2023年最賣座電影《毒舌大狀》。

市道未回復疫情前水平

香港票房有限公司指，相對疫情前2019年總收入1,923,194,409元比較則下跌25.48%，可見2023年之電影業票房收入確實非常不理想，並相信受多個因素如疫情後市民外遊增加，疫情期間拍攝停滯以致戲碼選擇不多、又或市民消費模式轉變等因素影響，因此整體電影及戲院業市道不佳，生意艱難仍未回復到疫情前的水平。

年度 2019 2022* 2023 上映影片總數目 329部 217部 267部 香港影片總數目 49部 27部 46部 非香港影片總數目 280部 190部 221部 票房總收入 $1,923,194,409 $1,143,932,883 $1,433,169,125

*全港戲院停業 104 天(由 1 月 7 日至 4 月 20 日)及受不同程度的入座率限制共251天。

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2023年最高票房的十部香港電影

1. 毒舌大狀 $115,060,394 2. 年少日記 $23,456,482（上映中） 3. 死屍死時四十四 $22,694,947 4. 白日之下 $21,124,988（上映中） 5. 超神經械劫案下 $16,152,635 6. 掃毒 3: 人在天涯 $14,029,537 7. 別叫我"賭神" $13,016,296 8. 命案 $11,703,729 9. 風再起時 $11,260,914 10.釀魂 10,346,153

▲ 《白日之下》

2023年最高票房的十部非香港電影：

1.奧本海默 $72,971,282 2.職業特工隊: 死亡清算 上集 $60,530,153 3.超級瑪利歐兄弟大電影 $52,521,301 4.銀河守護隊3 $44,112,143 5.Barbie芭比 $41,166,426 6.THE FIRST SLAM DUNK $39,391,757（上映中） 7.殺神 John Wick 4 $35,029,431 8.狂野時速 10 $29,753,785 9.閃電俠 $29,208,636 10.鈴芽之旅 $28,810,739

▲ 《奧本海默》















