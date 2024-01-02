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2023年香港票房慘淡僅收14億元　收入倒退回12年前水平

娛樂 20:04 2024/01/02

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熱門 金手指 新手爸媽 叱咤樂壇流行榜2023 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

2023年香港票房僅收14億，收入倒退12年前水平。

據香港票房有限公司綜合表示，2023年全年香港電影市道整體情況，根據電影票房總收入顯示，2023年中西票房全年總收入為1,433,169,125元，倒退回2011年（1,392,170,518元）水平。

報告指，由於2022年受疫情影響停業104天及不同程度的入座率限制下，情況有異與2023年不可能作比較。

【毒舌大狀】何啟華楊偲泳讚子華神親民　黃子華曾挑戰權威換慘痛經歷【有片】

2023年最賣座電影《毒舌大狀》。

市道未回復疫情前水平

香港票房有限公司指，相對疫情前2019年總收入1,923,194,409元比較則下跌25.48%，可見2023年之電影業票房收入確實非常不理想，並相信受多個因素如疫情後市民外遊增加，疫情期間拍攝停滯以致戲碼選擇不多、又或市民消費模式轉變等因素影響，因此整體電影及戲院業市道不佳，生意艱難仍未回復到疫情前的水平。

年度20192022*2023
上映影片總數目329部217部267部
香港影片總數目49部27部46部
非香港影片總數目280部190部221部
票房總收入$1,923,194,409$1,143,932,883$1,433,169,125

*全港戲院停業 104 天(由 1 月 7 日至 4 月 20 日)及受不同程度的入座率限制共251天。

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2023年最高票房的十部香港電影

1. 毒舌大狀$115,060,394
2. 年少日記$23,456,482（上映中）
3. 死屍死時四十四$22,694,947
4. 白日之下$21,124,988（上映中）
5. 超神經械劫案下$16,152,635
6. 掃毒 3: 人在天涯$14,029,537
7. 別叫我"賭神" $13,016,296
8. 命案$11,703,729
9. 風再起時$11,260,914
10.釀魂10,346,153

《白日之下》

2023年最高票房的十部非香港電影：

1.奧本海默$72,971,282
2.職業特工隊: 死亡清算 上集$60,530,153
3.超級瑪利歐兄弟大電影$52,521,301
4.銀河守護隊3 $44,112,143
5.Barbie芭比$41,166,426
6.THE FIRST SLAM DUNK $39,391,757（上映中）
7.殺神 John Wick 4$35,029,431
8.狂野時速 10$29,753,785
9.閃電俠$29,208,636
10.鈴芽之旅$28,810,739

《奧本海默》





 


 

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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