【飛機著火】日航客機降落滑行突冒火球　燒成廢鐵斷開兩截

▲ 日航客機燒成廢鐵，斷開兩截。（路透社圖片）

日本當地時間今日（2日）下午約6時，一架日本航空JAL516班機降落東京羽田機場時，與海上保安廳羽田空軍基地的MA722定翼機相撞，並在跑道起火，冒出火球及濃煙，後來被大火淹沒、燒成廢鐵、斷開兩截，現場冒出黑煙。東京消防廳63輛水泵車等正救火。

有乘客在社交媒體X（前身Twitter）上載事發視頻和圖片，可見飛機在跑道跑道滑行時，突然冒出橙色火焰，「砰」的一聲爆炸聲後，更冒出火球。乘客在煙霧瀰漫的客艙內大喊大叫，並在停機坪上奔跑。有乘客指，機頭輪胎著地時好像很大力，以為只是硬著陸。

日航客機起火過程曝光：

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據日媒報道，今日（2日）下午約6時，從新千歲機場飛往羽田機場的JAL516航班，在羽田機場C跑道，與隸屬羽田機場基地、負責警備救難工作的海上保安廳飛機相撞。據了解，海上保安廳飛機為了應對昨天在能登半島發生的7級地震，原計劃飛往新瀉運送物資。

據日本航空等，該航班上共有379人，包括367名乘客和12名乘務員，其中8名為兒童，全部逃離，至少17人受傷。另有報道引述海上保安廳指，當局一架負責運送物資到地震災區的MA722定翼機，與日本航空飛機碰撞，機上有6人，機長成功逃生，其餘5人罹難，當場證實死亡。

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日本首相岸田文雄指示有關機構協調，迅速評估損失並向公衆提供信息。日本交通大臣齊藤表示，碰撞發生在着陸後不久，但事故原因尚不清楚，日本交通安全委員會（JTSB）、警方和其他部門將繼續調查，交通部將嘗試儘快恢復羽田機場的運營。

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責任編輯：梁薾心