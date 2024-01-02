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【中成藥】星加坡鴻威藥業一款整腸丸含砷量超標1.7倍　衞生署指未經註冊

社會 21:30 2024/01/02

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涉事未經註冊中成藥，產自星加坡鴻威藥業。(政府新聞處提供)

衞生署今日（2日）表示，持牌中成藥製造商「星加坡鴻威藥業公司」（星加坡鴻威），涉嫌非法銷售及管有一款名為「星加坡鴻威金波士健胃整腸丸」（批次編號：232491、232492、232493、232494、232495）的未經註冊中成藥。當中部分樣本被發現砷含量超出香港中醫藥管理委員會制定的限量標準。星加坡鴻威已安排收回所有批次的有關產品。

衞生署透過市場監測，主動調查及發現上述產品為未經註冊中成藥。根據產品標籤，該中成藥可用於消化不良、腸胃不適、嘔吐泄瀉及傷風感冒。初步調查顯示，該中成藥的註冊持有人星加坡鴻威並無按照向管委會的註冊，由指定的生產商生產上述批次中成藥。

署方表示，政府化驗所化驗結果顯示，部分樣本的含砷量為管委會制定的中成藥註冊標準上限的約1.7倍。星加坡鴻威已安排收回所有批次的有關產品。衞生署的調查仍在進行中。

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責任編輯：陳展棋 

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