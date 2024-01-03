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【常識拆科】小學早拆科　科學實驗引發學習興趣　課時增加料融入跨科活動

社會 06:00 2024/01/03

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田小早年自設高小「科學與科技科」，加入不同實驗活動。（朱永倫攝）

小學常識科將於明年逐步分拆，大埔保良局田家炳小學早年自行拆科，設高小「科學科」，增加做實驗機會引起學生學習興趣。校方料經驗有助於今年9月試教新課程，新增課時可彈性融入跨學科活動，即使新教科書未能及時出版，校方亦可自行剪裁教材。

課時增　彈性融入跨學科活動

該校早於2016年將高小常識科分拆為「社會與人文科」及「科學與科技科」，每周分別設3及2節課，由教師剪裁教科書內容；兩科考試比重分別佔6成及4成，其中科學科25%試題為「實驗題」，課堂亦加入不同實驗活動，如藉四驅車教速率及力學、用水火箭教力學等，教學生進行假設、證實及驗證，學習科學原理及科學家探究精神。

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小六生李俊鑌說，本身對科學興趣不大，惟拆科後動手做實驗機會大增，令所學更為深刻；教師花更多時間講解書本知識、解答疑問，更令他發現科目趣味所在、喜歡上該科。小六生崔淽涵亦指，課堂有時間「像科學家一樣做實驗」，分拆兩科考卷內容亦更清晰，有助總結所學知識。

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對於拆科後課時增加，校長陳詠賢預料，新科可彈性融入跨學科課堂和活動，將人文科結合生命教育堂及性教育講座等。副校長李偉逑提到，新舊課程9成內容脗合，學校可自行剪裁教材。

師資方面，教育局為科學科教師提供30小時在職培訓，李認為對於非理科出身教師「一定不足夠」；陳亦指坊間常識科教師大多文科出身，部分人教高中科學科或會感到吃力。

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記者：梁凱婷

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