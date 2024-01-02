【飛機著火】 日本當局查起飛及進場許可　民航部門事前無接故障報告

▲ 機上乘客逃生

一架日本航空客機今晚5時許在降落東京羽田機場時，同一架海上保安廳飛機相撞，同時發生大火，客機379人全部安全逃生，其中17人受傷；而海上保安廳飛機5名機員罹難，1人重傷。國土交通省民航局和日本海岸警衛隊交待事件，對日本航空及海上保安廳飛機是否獲授權進場和起飛許可，當局表示正在調查中；而兩機碰撞前，當地民航部門並未收到客機異常報告。

一架日航A350空中巴士，航班編號JL516，載有367名乘客及12名機組成員，從北海道新千歲機場起飛，日本時間下午5時47分降落羽田機場。日航客機在跑道滑行，與一架準備起飛的海上保安廳飛機碰撞起火。

日本國土交通省民航局和日本海岸警衛隊交待事件，表示涉事的海上保安廳龐巴迪DHC8-300飛機，駐扎在羽田空軍基地，當時正準備前往新潟，向能登半島地震災區運送物資。機上6名機員，只有機長成功逃生，他亦重傷，而包括副隊長等5名機員死亡，介乎27至56歲。

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日本民航局局長平岡成哲對事故表示歉意，目前事故原因正在確認中，國家運輸安全委員會等機構將進行調查。

對於事故原因，平岡成哲表示，現階段仍未收到日航關於事故原因的任何證詞或報告，由於事件非常嚴重，不能輕易評論，將全力配合事故調查。而日本民航局表示，通常會有空中交通管制與飛機之間的通訊錄音，日本運輸安全委員會等組織會進行調查，國土交通省也會予以配合。

當被問及日本航空的航班時刻表是否有問題時，平岡成哲指，時刻表由空中交通管制機構管理，航班正在以安全的間隔起飛和降落。

至於日本海岸防衛隊是否已授予該飛機起飛或進場許，當局亦指正在調查是否允許該飛機起飛或進場，現階段無法對此發表評論。

當被問及碰撞前是否有任何故障報告時，日本海岸警衛隊副局長瀨口表示，「沒有收到任何報告」。

羽田機場4條跑道已全部封閉，航班已基本全部取消。日本國土交通省民航局表示，將盡力在今晚恢復運營。

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責任編輯：吳雋妍