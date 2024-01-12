「香港精神獎」嘉許無名英雄  為社會注入正能量

「香港精神獎」由信和集團及《南華早報》合辦，自2013年起表揚社會上耕耘、無私奉獻的無名英雄。最新一屆年度評選活動圓滿完成，8個獎項的得獎者於頒獎禮上接受了包括行政長官李家超在內、逾300位嘉賓的祝賀。

這些無名英雄可能是你我身邊一位充滿愛心、樂於助人的市民，又或是每日勤奮工作，以堅持和努力迎難而上的普通人。他們來自不同背景，但他們的努力和無私奉獻，都彰顯我們引以自豪的「香港精神」，為社會注入正能量。

行政長官李家超先生，大紫荊勳賢，SBS, PDSM, PMSM在頒獎禮致辭時表示：「得獎者的共通點是非常富有創造力且堅定不移，在科技、教育、藝術及社區服務等各個領域都為社會帶來了深遠的影響。對我們每一個人來說，他們既是普通人，也是英雄，以各自的方式發光發亮，這充分代表了香港精神。」



第11屆「香港精神獎」得獎者



社區貢獻獎：Sanday Chongo Kabange



來自非洲贊比亞的Sanday Chongo Kabange，見到社會上有需要的朋友，啟發他投身義務工作。過去8年間，Sanday與不同機構合作，從環保至幫助長期病患、殘疾人士及露宿者等方面努力。他認為，服務他人時，微笑是最有用的溝通技巧。

文化貢獻獎：何慧恩



何慧恩曾患上自體免疫性肝炎，從銳意在職場大展拳腳的亮眼新星，變成需要照顧的重症患者。曾一度氣餒的她，因為母親送贈了一部iPad，開始以電子畫筆畫出一幅幅以香港為主題的作品。成名作《The Hong Konger》系列以香港為題材，同時帶有《紐約客》封面的都會藝術風格，別具情味又富濃厚本港特色。

創新為社群獎：陳曉玲



由本地初創領航智能創辦人兼行政總裁陳曉玲領導的研發團隊，以用戶意見為本，革新視障輔助技術，並成功為視障人士發明了一款智能腰帶，利用人工智能(AI)及視覺技術識別障礙物，以震動方式提醒用家行走方向，讓他們的日常生活更便利。

堅毅不屈獎：陳尚懿



陳尚懿小時候患上腦癌，導致右邊面面癱，右眼視力僅剩約20%，因為外表的緣故，他的童年並不快樂，初中時更遭朋輩排斥。後來，他考入香港中文大學主修政治與行政學，並攻讀社會工作碩士，期間他成立「同行鳥」義工組織，邀請情緒病患者分享自身故事，提高大眾對情緒病的了解與關注。

青少年組別獎：陳蕙軒



年僅17歲的陳蕙軒，因祖母和外婆均患上認知障礙症，決心自學編程，設計出一套家用復健程式，透過佩戴VR眼鏡等裝置，令長者能夠參與身臨其境的有趣遊戲，這些遊戲特別設計用來增強他們的認知能力和身體動作。該程式為她贏得多個國際獎項，包括日內瓦國際發明展「金獎Plus」。

團隊合作獎：樂餉社



樂餉社收集可食用的剩餘食物庫存，將其分類、儲存，並重新分配給不同慈善機構，例如剛過去的中秋節便收集了65,000多個剩餘月餅，並將它們重新分配給近100個慈善機構。自2011年成立以來，樂餉社已處理超過6,600噸剩食，並為有需要社群提供了超過2,100萬份膳食。

香港海洋公園呈獻–可持續發展獎：零剩研究所



零剩研究所希望加強大眾對廚餘的認識，從而善用。他們不時在社區開設街站回收市民及商戶提供的廚餘，再處理成為肥料送到農場，支持本地農業發展，同時可善用廚餘，促進循環經濟。

獅子山全民投票獎：李凱瑚



李凱瑚在2014年接手父親經營了幾十年的生意──自1968年起在鯉魚門營業的茶餐廳。接手後，她很快掌握了吸引顧客的關鍵──優質的食物、整潔的環境，以及充滿人情味的服務。她又曾以父親真傳的秘制奶茶配方，在2017年贏得奶茶王比賽。

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