  • 24°C
香港時間 : 2024409日 (週二) 10:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 花蓮地震 金像獎2024 逆天奇案2 癌症殺手 新手爸媽 麥明詩 名校專區 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「香港精神獎」嘉許無名英雄  為社會注入正能量

專輯 00:00 2024/01/12

分享：

分享：

熱門 花蓮地震 金像獎2024 逆天奇案2 癌症殺手 新手爸媽 麥明詩 名校專區 高才通 到校服務 會員有獎

「香港精神獎」由信和集團及《南華早報》合辦，自2013年起表揚社會上耕耘、無私奉獻的無名英雄。最新一屆年度評選活動圓滿完成，8個獎項的得獎者於頒獎禮上接受了包括行政長官李家超在內、逾300位嘉賓的祝賀。

這些無名英雄可能是你我身邊一位充滿愛心、樂於助人的市民，又或是每日勤奮工作，以堅持和努力迎難而上的普通人。他們來自不同背景，但他們的努力和無私奉獻，都彰顯我們引以自豪的「香港精神」，為社會注入正能量。

行政長官李家超先生，大紫荊勳賢，SBS, PDSM, PMSM在頒獎禮致辭時表示：「得獎者的共通點是非常富有創造力且堅定不移，在科技、教育、藝術及社區服務等各個領域都為社會帶來了深遠的影響。對我們每一個人來說，他們既是普通人，也是英雄，以各自的方式發光發亮，這充分代表了香港精神。」

第11屆「香港精神獎」得獎者

社區貢獻獎：Sanday Chongo Kabange

來自非洲贊比亞的Sanday Chongo Kabange，見到社會上有需要的朋友，啟發他投身義務工作。過去8年間，Sanday與不同機構合作，從環保至幫助長期病患、殘疾人士及露宿者等方面努力。他認為，服務他人時，微笑是最有用的溝通技巧。

文化貢獻獎：何慧恩

何慧恩曾患上自體免疫性肝炎，從銳意在職場大展拳腳的亮眼新星，變成需要照顧的重症患者。曾一度氣餒的她，因為母親送贈了一部iPad，開始以電子畫筆畫出一幅幅以香港為主題的作品。成名作《The Hong Konger》系列以香港為題材，同時帶有《紐約客》封面的都會藝術風格，別具情味又富濃厚本港特色。

創新為社群獎：陳曉玲

由本地初創領航智能創辦人兼行政總裁陳曉玲領導的研發團隊，以用戶意見為本，革新視障輔助技術，並成功為視障人士發明了一款智能腰帶，利用人工智能(AI)及視覺技術識別障礙物，以震動方式提醒用家行走方向，讓他們的日常生活更便利。

堅毅不屈獎：陳尚懿

陳尚懿小時候患上腦癌，導致右邊面面癱，右眼視力僅剩約20%，因為外表的緣故，他的童年並不快樂，初中時更遭朋輩排斥。後來，他考入香港中文大學主修政治與行政學，並攻讀社會工作碩士，期間他成立「同行鳥」義工組織，邀請情緒病患者分享自身故事，提高大眾對情緒病的了解與關注。

青少年組別獎：陳蕙軒

年僅17歲的陳蕙軒，因祖母和外婆均患上認知障礙症，決心自學編程，設計出一套家用復健程式，透過佩戴VR眼鏡等裝置，令長者能夠參與身臨其境的有趣遊戲，這些遊戲特別設計用來增強他們的認知能力和身體動作。該程式為她贏得多個國際獎項，包括日內瓦國際發明展「金獎Plus」。

團隊合作獎：樂餉社

樂餉社收集可食用的剩餘食物庫存，將其分類、儲存，並重新分配給不同慈善機構，例如剛過去的中秋節便收集了65,000多個剩餘月餅，並將它們重新分配給近100個慈善機構。自2011年成立以來，樂餉社已處理超過6,600噸剩食，並為有需要社群提供了超過2,100萬份膳食。

香港海洋公園呈獻–可持續發展獎：零剩研究所

零剩研究所希望加強大眾對廚餘的認識，從而善用。他們不時在社區開設街站回收市民及商戶提供的廚餘，再處理成為肥料送到農場，支持本地農業發展，同時可善用廚餘，促進循環經濟。

獅子山全民投票獎：李凱瑚

李凱瑚在2014年接手父親經營了幾十年的生意──自1968年起在鯉魚門營業的茶餐廳。接手後，她很快掌握了吸引顧客的關鍵──優質的食物、整潔的環境，以及充滿人情味的服務。她又曾以父親真傳的秘制奶茶配方，在2017年贏得奶茶王比賽。

更多資訊
https://spiritofhk.scmp.com/zh/

（資料由客戶提供）

最高瀏覽

平機票｜國泰機票買一送一優惠包兩件23kg行李　航點日韓東南亞歐美澳都有
平機票｜國泰機票買一送一優惠包兩件23kg行李　航點日韓東南亞歐美澳都有
網絡熱話｜男子掃墓後狂咳發燒胸痛　揭肺內長「小樹芽」 醫生驗出元兇：一動作出事
網絡熱話｜男子掃墓後狂咳發燒胸痛　揭肺內長「小樹芽」 醫生驗出元兇：一動作出事