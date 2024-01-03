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寓教於樂︱樂道幼稚園師生參與龍獅節活動　認識中華文化培養堅毅精神

升學教育 09:38 2024/01/03

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基督教樂道幼稚園的學生參與2024元旦日香港龍獅節活動。（學校提供）

基督教樂道幼稚園的學生參與2024元旦日香港龍獅節活動，讓華語及非華語學生與家長及祖輩，一同參與舞龍活動，透過人與人之間的互動，以身、心、體、藝多角度，傳承中華文化。在獅藝師傅的悉心教導，學生從小認識中華傳統文化。在綵排的時候，每位學生均全情投入地進行練習，學習到互相合作及堅毅的精神。

最新影片推介：

童學園
校長專訪丨創自家Phonics課程屹立逾50年　解開St. Catherine's幼稚園受熱捧之謎

學校一向重視學生的品德，以及對中華文化素養培育。為促進良好親子關係的建立，學校定期舉行親子工作坊，如：「製作小獅子」讓學生與家長一起合作，「從做中學」親身體驗中華文化之美，豐富學生的文化素養。

學校定期舉行中華文化共融嘉年華活動，去年10月時超過百多個家庭參與活動，氣氛十分熱鬧。透過不同種類的活動，如：自由遊戲、音樂遊踪、感官探索、創意圖工，以及英文繪本及普通話繪本分享活動，讓學生從遊戲中，認識中華文化及學習彼此接纳與尊重。

家校𢹂手培育自主自信新一代

家長是學校合作的良好夥伴，透過不同形式的家長參助活動，讓學生感受到家長對他們學習的支持，給予學生無比的支持及鼓勵。學校在師資培訓方面，持續提升教師的專業能力，如：參與教育局內地教師交流活動培訓，以及各項中華文化素養的教師培訓。好讓學生在學前階段發展的黃金期，得著全人的培育，建立自信心及自我價值，常常感恩，樂於助人的態度。日後服務社會及努力貢獻國家。

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責任編輯︰王明芳

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