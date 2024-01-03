MIRROR成員丨姜濤深夜發長文剖白心情　姜B接受批評：請繼續多多指教

▲ 姜濤：「我從來不是一個只想生活在鮮花和掌聲中的人。」

MIRROR成員姜濤在剛過去的《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》中，憑《濤》奪得「叱咤十大」第6位及連續4年奪得「吒咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」。

在頒獎禮過後，移居了台灣的杜汶澤在社交網發文談及姜濤，並指粉絲瘋狂保護和Haters盲目攻擊姜濤是沒有用，更無懼受一眾姜糖批評，直指姜濤「真係肥」。

在昨日（1月2日）深夜，姜濤以610字剖白2023年心情，更似乎是隔空回應杜汶澤的言論。

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姜濤樂於接受批評

一如姜濤在頒獎禮後受訪時所指，他認為2014年1月1日才正式是2023年的結束，並指自己感謝批評過他的人，他寫道：

2023年，對我而言，是到昨天才正式畫上了句號。過去的一年經歷了無數風波、浪濤，但當現在回首，才知道原來這都是我成長過程中必須學習的種種人生課題。所以，對於曾經批評、指責過我的人，無論你們是懷著好心還是惡意，我由衷想對你們説聲感謝，謝謝你們讓我認識到自己很多的不足，是你們推動我要更努力，邁得更大步。我從來不是一個只想生活在鮮花和掌聲中的人，所以如果我還有不足之處，請繼續多多指教。

▲ 姜濤（IG圖片）

姜濤再踏《叱咤》會場：内心是害怕

姜濤在《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》中演唱《鏡中鏡》時「大暴走」衝落台，惹來不少批評，他談到自己再踏同一場地的心情：

經過昨晚，我內心其實鬆了一口氣，這並不是因為獲得任何獎項，而是慶幸自己能在曾經跌倒的地方重新爬起來。坦白講，昨天剛踏入頒獎禮會場時，内心是害怕的，甚至可説是恐懼，但當看到台下每一個亮起的燈牌，我突然有了無窮力量和勇氣。

▲ 《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》（陳慧安 攝）

向姜糖說一句抱歉

姜濤也有向支持他的姜糖說心底話：

在很多人眼裏，偶像應該是一個完美的存在。而我自知身上還有很多缺點，有岩巉的一面，但我希望能成爲一個陪伴著大家，一起去追求完美和進步的人。此刻，對於所有姜糖家人，我最想説的，不是感謝，而是抱歉，陪伴我成長的過程讓你們也受到了很多委屈和傷害。對不起，我以後會做得更好。

▲ 《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》（陳慧安 攝）

「將想法付諸於行動」

最後，姜濤坦言自己學會把想法付諸於行動：

在過往的頒獎典禮中，年少輕狂的自己曾説過一些豪言壯語，我沒有後悔，因爲那是當時自己最真實的想法。但現在長大了，我更願意將想法付諸於行動。所以，請原諒我未在昨晚叱吒頒獎典禮的台上說太多話，内心很多的感謝，我會放在心中，然後用實際行動去報答。

去年曾經以爲，一切要從頭開始，現在看來這其實正是自己需要學習的一種生活態度。因爲只有心態歸零，才不會害怕失去，不會成爲被束縛的Dummy。

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姜糖留言送支持

ERROR成員193（郭嘉駿）在姜濤發文留下一個「擁抱」Emoji。

而姜糖們也有留言為偶像打氣：「姜，想你知道，一直我們都是以你為榮的。以你為榮的原因並不是因為你曾經拿過什麼獎項。反而是你每次面對不停逆境強大嘅rebound能力。」、「在心中啊！！你努力大家都見到嘅 ！」、「只有強者才會不斷檢討自己，亦會保持謙卑的心態繼續學習。祝願2024年繼續用你的夢想和愛溫暖我們。」

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