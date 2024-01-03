校園直擊丨保良局推「幼小同盟」資源共享　小學生變導師照顧師弟妹

▲ 保良局為提高教育服務質素，推行幼稚園及小學資源共享的「幼小同盟」政策，屬下24間幼稚園及24間小學均參與項目，增進同區幼稚園及小學連繫及協作。

香港幼稚園普遍校舍及空間欠理想，人力資源不足的問題，保良局為提高教育服務質素，推行幼稚園及小學資源共享的「幼小同盟」政策，屬下24間幼稚園及24間小學均參與項目，增進同區幼稚園及小學連繫及協作。保良局教育總主任（學前教育及小學）劉志聰表示，保良局作為一間大型辦學團體，一向追求卓越，希望提供最優質教育服務給家長和學生。

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辦學經驗超過 75 年的保良局擁有完善教學資源網絡，同區有不少屬校幼稚園和小學，「幼小同盟」能打破幼稚園和小學固有框架， 幼小屬校間設施資源共享，幼稚園學生和家長能更早和更好地認識小學學習環境，有助他們適應小學生活。劉志聰表示透過「幼小同盟」政策加強學校老師、學生以至家長之間的聯繫，讓學生有更豐富及更好的學習經歷。

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位於油麻地的保良局陳守仁小學於「幼小同盟」推行數月，多次與區內保良局譚華正夫人幼稚園及保良局張心瑜幼稚園舉辦不同活動，包括共同種植、「大哥哥姐姐」閱讀計劃及共同舉辦聖誕聯歡會等。幼稚園和小學學生分工合作，例如幼稚園學生負責較簡單播種工序，小學生則負責打理和灌溉，大約 1 個月後一起收成，分享成果。張心瑜幼稚園高妙娥校長認為香港幼稚園校舍普遍較細，沒有園圃，幼稚園過往種植活動

局限栽種「豆」及「一人一花」，「未試過種這麼多蔬菜」，幼稚園學生收成菜心是很難得的經驗。譚華正夫人幼稚園王莉婷校長認為「幼小同盟」活動下，小學生變成小導師教導幼稚園「弟弟妹妹」知識，種菜心時講解不同肥料、種植技巧，「小朋友從小在哥哥姐姐身上學習到如何關愛其他人」。

除了有機種植外，兩所幼稚園每個月到陳守仁小學參與閱讀計劃，小學生用英語說故事給幼稚園「弟弟妹妹」聽 ，更是訓練小學生溝通技巧及照顧他人的能力。保良局陳守仁小學周智銘校長表示小學生較少機會接觸年紀較細的學生，多數與同齡朋友玩耍，「不少學生都是獨生子女」，「幼小同盟」讓學生學識照顧及關心不同年齡層的人，「變相多了弟弟妹妹」。就讀陳守仁小學六年級的 Ethan 最喜歡活動是種菜心，他表示和幼稚園小朋友相處令他更明白家中妹妹想法，「更識照顧妹妹」。譚華正夫人幼稚園余太認為「幼小同盟」政策非常好，讓 K2 的兒子有更多機會接哥哥姐姐，增加他們表達及溝通能力。

「幼小同盟」政策不但鼓勵校園設施共享，幼稚園可使用小學校園音樂廳、圖書館、單車徑、游泳池等，亦促進學生和家長之間交流和合作。幼稚園學生和家長亦參與小學的活動及興趣小組及聯合舉辦活動。三校家長於剛剛聖誕節聯手籌備一年一度聖誕聯歡會，張心瑜幼稚園家長楊太在活動中負責聯絡角色，她表示三校合作舉辦活動令她得益不少。

劉志聰表示「幼小同盟」政策不但想增加保良局屬下學校互動，未來更希望將「有用項目」帶進社區，例如培養學生低碳生活習慣，將環保意識融入社區，並由學生擔當環保大使角色推廣綠色生活。

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責任編輯︰王明芳