【WhatsApp備份】Android用戶今年起停用免費無限備份　今年上半年擴至所有安卓使用者

▲ 今年起Android裝置備份的WhatsApp對話記錄將開始計入用戶的Google帳號儲存空間額度限制。（資料圖片）

Meta公司旗下即時通訊應用程式WhatsApp宣布，由今年起Android裝置備份的WhatsApp對話記錄將開始計入用戶的Google帳號儲存空間額度限制，料於今年上半年逐步擴及至所有Android版的WhatsApp使用者。

WhatsApp在官方使用說明指，此變更從去年12月起對測試版使用者先行推出，並在2024年上半年逐步擴及至所有Android版的WhatsApp使用者。如果用戶超過Google帳戶15GB免費儲存空間限制，則須先釋出Google帳號一些儲存空間才能恢復備份功能。iOS 版本WhatsApp則會繼續使用用戶的iCloud備份相關對話。

WhatsApp會在變更生效前30天透過 「WhatsApp 設定 > 對話 > 對話備份」中的橫幅通知使用者。

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記者：黃穎津