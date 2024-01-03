藝進同學會丨82歲鵬哥堅持每天慢跑　盧海鵬患青光眼：有一隻眼盲咗

▲ 盧海鵬出席藝進同學會聚會講近況。

82歲的「鵬哥」盧海鵬多年前患上糖尿病，2018年因心臟血管栓塞入院接受「通波仔」手術，本身有腳患的鵬哥一度要撐拐杖行路，因而減少幕前演出，專心休養。

日前鵬哥現身藝進同學會聚會，有份出席的鄧英敏席間訪問鵬哥講近況，事後鄧英敏並將片段上載到其個人頻道。

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糖尿病引發青光眼

只見盧海鵬精神不俗兼中氣十足，訪問期間更盡顥串嘴本色。問到身體狀況如何時，盧海鵬即說：「咩事都無架，問題就係以前搞到自己隻眼盲咗。」

鄧英敏隨即追問何解，他即解釋因長期糖尿病引起，他說：「令到個隻眼變咗青光眼，後來知道都無得醫啦。」問到雙眼視力有多少，盧海鵬即說：「一隻盲，另一隻就冇事。」

2021年2月，鵬哥開始跟隨周潤發晨跑，健康狀況轉好，差不多每天都跑步，每朝跑一小時，十分勤力。對此盧海鵬說：「全靠朝朝早跑步。（急跑抑或慢跑？）梗係慢喇，我能唔能夠急跑先？就算係急跑都會死，心臟都負荷唔起。」

鵬哥寄語：唔好強求啲咩

至於會否復出拍戲，盧海鵬說：「演出就難講，自己覺得可以做咪做下。(有沒有戲癮？) 有乜戲唔戲癮呀，做戲嘅嘢你撩到就有架啦，你唔撩就係咁呆呆滯滯，年紀都唔細啦。」

飲食方面，盧海鵬亦吃得簡單：「每晚5點前食碗麵就算架啦，愈簡單愈好，所以一嚟飲就感覺唔舒服架啦。」

至於有甚麼寄語給一班老友記，鵬哥說：「大家最緊要注意身體健康，咩都唔使理架啦，又唔好強求啲咩，你有得撈就撈，無得撈就算。」

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