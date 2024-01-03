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【為港爭光】港隊空手道代表劉慕裳登世界第一　楊潤雄：為本港空手道寫下輝煌新一頁

社會 12:26 2024/01/03

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熱門 金手指 新手爸媽 叱咤樂壇流行榜2023 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

港隊空手道代表劉慕裳在女子個人形項目中升至世界排名第一。（Facebook Grace Lau 劉慕裳）

世界空手道聯會公布最新世界排名，港隊空手道代表劉慕裳在女子個人形項目中以7125分升至世界排名第一，為本港首位登上「世一」寶座的空手道運動員。

劉慕裳在社交平台表示，感謝團隊、朋友和家人的大力支持。這次的成功提醒她要不斷突破界限並繼續相信自己。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄發稿祝賀，稱劉慕裳首登「世一」，為本港空手道寫下輝煌新一頁。香港再次培養出世界第一的運動人才，令人振奮，並為劉慕裳一直努力不懈感到驕傲。

劉慕裳在16歲開始代表香港參加國際比賽，至2015年，她開始成為全職空手道運動員，並長期位居世界排名前列，更於2018年世錦賽勇奪銅牌。2021年8月5日，她在2020年夏季奧林匹克運動會中擊敗土耳其選手波贊（Dilara Bozan），奪得空手道女子個人形項目銅牌。

 

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記者：黃穎津

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