【紀律處分】科大10年間接獲40宗辦活動受懲個案　涉提供酒精、言論不當

▲ 科大過去10個學年（2013/14至2022/23學年）共接獲40宗學生在主導活動期間因違反大學規章而被紀律處分的個案。（資料圖片）

去年多間大學迎新營（Ocamp）爆出懷疑風化案或學生行為不當等醜聞，立法會教育事務委員會關注事件，據教育局向立法會提交的文件顯示，科大過去10個學年（2013/14至2022/23學年）共接獲40宗學生在主導活動期間因違反大學規章而被紀律處分的個案，其中2014/15學年佔10宗，主要涉及提供酒精飲料、使用不當言論、在宣傳材料或衣服上未經授權使用商業標誌，以及活動期間造成噪音滋擾。

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文件提及，科大在過去10個學年，共接獲40宗學生在主導活動期間因觸犯刑事罪行而被起訴或因違反大學規章而被紀律處分的個案，冠絕11間大學；其次中大有13宗、理大有10宗。都大在上一學年亦接獲5宗不受歡迎的身體接觸的投訴，並已作出懲處；至於在去年爆出懷疑性侵醜聞的教大則未有受懲個案。

科大表示，違規行為懲罰程度不同，涉及書面警告、停止使用大學設施或設備的預訂權等，期限1至3個月不等。在嚴重違規情况下，學生紀律委員會或會介入，並禁止有關學生在下一年組織相同活動，如迎新活動與推廣宣傳。

理大亦表示，過去10年接獲約20宗與學生宿舍活動相關的投訴，包括不遵守宿舍規則、損害宿舍形象、不滿宿舍活動之安排、比賽不公、呈交活動提案之期限不清晰、噪音相關、試圖違反大學防疫指引。理大表示，如懷疑學生不遵守宿舍規則，宿舍職員將調查，並按紀律程序處理；嚴重個案或會交由學生紀律委員會處理。

另外，就11間大學處理迎新及宿舍活動相關投訴方面，嶺大指，投訴主要涉及噪音滋擾、冒犯語言、浪費水源和不當使用場地；除因疫情停辦活動的2020至2022年，每年接獲約0至2宗與浪費水源有關的投訴。校方表示，學生組織以往會在校園內舉行「水戰」活動，但由2017/18學年起，校方已禁止所有學生組織在校園範圍舉行有關活動，以節約用水及確保校園安全。

都大在2022/23學年接獲5宗學生迎新活動相關投訴，指部分遊戲涉及不受歡迎的身體接觸。校方在調查後，已對涉事學生組織作出處罰，包括不給予活動經費補貼、學生組織被轉為「休止」狀態及禁止來年舉辦迎新活動；當中校方並無接獲有關性騷擾的投訴，亦未發現任何受害者。

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責任編輯：梁凱婷