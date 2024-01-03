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酒店蝸居︱一家八口住足酒店234天　日租1000元女子列4大優點：很幸福準備住一世

家事百科 11:53 2024/01/03

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熱門 金手指 新手爸媽 叱咤樂壇流行榜2023 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

住屋問題長年都是大部份人的煩惱，有人拼命賺錢上樓，有人租屋度過生活，有人反其道而行，選擇以酒店為家。近日，河南就有一家八口的家庭，長期住在酒店，以每日房費1,000元居住了234天。

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一家八口蝸居酒店 住足2百多日

綜合內地媒體報道，事發於河南，一名女子在12月初開始，於抖音帳戶「賀狗蛋的一家」上載影片，記錄一家八口居住於酒店的生活。影片中，女子透露一家在酒店居住了234天，每天房費為1000元人民幣，房型為一個酒店套房和兩個標準間，與丈夫、爸、媽、弟弟、弟媳、女兒及小兒子，八個人共同入住。房間不但設備齊全，更有4點獲事主大讚，表示這是比租屋和置業的優點：

1.免停車費
2.酒店住宿包早餐
3.房間暖氣不用錢
4.免交水電費

另外，片中亦紀錄了一家人把酒店當家，如添置傢俱、洗衣機、自設煮食用品等，在事主的紀錄中，房間內沒有酒店的時尚感，只有居家的安逸感。

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    • 網民質疑事主做法  一個月3萬足以租房子

    不少人不認同事主的做法，認為「3萬元一個月為什麼不租房子」、「酒店允許你們做飯？」、「沒工作還能住一天1000元的酒店？」、「為什麼不租民房，請幾個保姆，水電煤氣加停車費才多少錢？關鍵是飯店不衛生，從家人健康的角度無法理解這樣的選擇」、「住酒店這麼多天，都已經買一套房了」。

    不過亦有人讚同事主的做法，認為這種生活狀態很舒服；有人表示以往亦曾在酒店居住了一段時間，覺得「一回去可以洗熱水澡、不用考慮Wi-Fi以及水電費，更是自己一個人，可以有充足隱私，真的很心寬」、「沒有物業費，暖氣費，這些一個月都要上萬。 真是划算」

    事主回應網民質疑 揭強勢家境

    網民質疑事主分享影片是為了博取流量，日後能以「帶貨」賺錢。對此，事主再度拍片回應，表示於內地媒體報道前已被核實，網友們亦可自行打電話到酒店核實，更指自己純粹為了紀錄生活，而非為流量，也絕不會去帶貨。對於網友們質疑事主不租屋，或買樓一事，她解釋「自己家裏已有6套房，然後有兩套現在賣也賣不出去。賠了一、二百萬都賣不出去……就是說現在誰還敢買房子？」

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    責任編輯：王明芳

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