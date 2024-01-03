網絡熱話︱麥明詩一家親子郊遊麥爸爸跌倒仔女暖心攙扶 「十優港姐」男友盛勁為4字回應

▲ 麥明詩一家四口去郊遊，麥爸爸跌倒，仔女左右攙扶。

父母年紀漸長，手腳容易不靈活，「十優港姐」麥明詩早前跟父母及做醫生的哥哥去郊外，麥爸爸疑似發生小意外，坐在石頭上，兩子女即上前左右扶起爸爸繼續前行，場面溫馨。而這一幕被麥媽媽分享上個人社交專頁，表示「那裏跌倒、那裏起來！祝大家新年快樂！#2024 #新年快樂」，很多網民都擔心麥爸爸，麥明詩男友盛勁為就以四個字回應。

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麥媽媽在個人社交專頁貼出三張照片，第一張是一家四口坐在湖邊傾偈，三母子與爸爸暢談甚歡，麥明詩與哥哥更是笑到四萬咁口，相信一家人是去郊遊。不過第二張相就見到麥爸爸坐在石上狀態不太好，要由仔女扶起身，而麥媽媽伸出手護在身後。

貼文一出網友相當關心麥爸爸的情況，對此TOPick記者致電麥明詩男友盛勁為，他以4字回應：「無事無事。」幸好麥爸爸沒有大礙，還表現出仔女暖心的一面。而麥媽媽配文寫道：「那裏跌倒、那裏起來！祝大家新年快樂！#2024 #新年快樂」。

麥媽媽感謝網民關心

有網民見到帖文，留言關心問麥媽媽：「Uncle冇乜事丫嘛？」麥明詩的媽媽回覆：「有心！」又另有網民送上慰問，盼不要太擔心：「Happy new year！No worries」，麥明詩的媽媽留言感謝：「Thank you！Blessings！」另外，照片有人在旁邊幫忙拍攝，有網民就好奇麥明詩的男友盛勁為是否在場，做麥明詩的御用攝影師。

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麥媽媽重視同理心培養

麥明詩母親麥何小娟從事逾35年職業治療師，同是兒童發展顧問、育兒書籍的作家，她注重培養子女的孝心及同理心，她曾經寫到：「孝心其實與同理心息息相關，培養出子女同理心，對父母的這份關愛，亦很大機會延伸至他們身處的環境當中；加上感恩的心及高的情商，子女未來就能擁有高尚品息，對他們身邊的人也有關顧之情。」

▲ 親自駕駛飛機帶爸爸遊機河。ig圖片

盛勁為揸飛機為爸爸慶生

麥明詩男友盛勁為同樣相當有孝心，疫情過後他已經重返機師行業，早前他就親自在英國駕駛小型飛機，帶盛爸爸「遊機河」慶祝爸爸生日，父子又到當地的唐人街遊覽，及在倫敦塔橋（Tower Bridge）等名勝留影，難怪很多人都盛讚麥明詩識得揀男友。

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記者:陳麗薇