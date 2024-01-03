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校長專欄︱明道小學增體適能及主科溫習時間　冀家校攜手培育快樂孩子

升學教育 10:36 2024/01/03

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熱門 金手指 新手爸媽 叱咤樂壇流行榜2023 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

明道小學的新上課時間表將設每天100分鐘小息及午膳空間。

校園是一個促進學生全人發展，體現照顧、關懷、互相支持的地方。港澳信義會明道小學(下稱「明道小學」)一直致力推動校園精神健康，關注學生身心靈發展需要，為使學生適應學習上的挑戰，學校有以下措施幫助家長及學生面對壓力，一起守護孩子的精神健康。

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明道小學參考教育局建議，調整每天的休息及放鬆時間，新上課時間表將設每天100分鐘小息及午膳空間，讓學生有充足的時間與老師及同學進行互動，增強聯繫感。在新安排下，每天延伸學習前增設「Chill 輕鬆5分鐘」，由老師帶領學生進行放鬆心情的活動(如︰護眼操、聽音樂等)，在功課指導前為同學打氣加油！

逢周五增設主科溫習時間

數年的疫情過去，復常後的學習和社交生活，可能為家長及學生帶來不少壓力。學生的身心靈健康尤其重要，有見及此，明道小學將於新上課時間表內增設溫習時間，逢周五定為「溫習日」，中、英、數由科任在課堂內協助學生鞏固這三科每周的學習重點，釐清難點，並為下一周將要學習的新知識奠定穩固根基，建立同學每周恆常溫習習慣，讓學習事半功倍，藉以減輕家長及學生壓力之餘，更期望能增加家長與子女的親子時間，讓家長更可以陪伴子女進行親子共讀，建立良心的閱讀習慣。

明道小學新上課時間表將設每天100分鐘小息及午膳空間。（學校提供）

心靈加油站

明道佈道所為明道小學的教會，一直關心學生身心靈需要，特別安排於小息時間在校牧室設置「心靈加油站」，加強與學生溝通，關心他們的內心世界，及早了解學生的情緒需要，為他們祈禱。

小息「體」你玩

體育活動不但可以發展學生的體育技能，強身健體，更可有效地提升學生的快樂指數及精神健康。明道小學於午間鬆一鬆時段增設「小息『體』你玩」活動，學生透過跳繩機及反應燈訓練體適能。此外，學校亦於午間鬆一鬆時段安排其他豐富體育活動，包括︰羽毛球、SWITCH體能遊戲、乒乓球、籃球、足球等，學生可隨自己喜好參與。

生命成長課

本年度學校重新進行課程統整，增設「生命成長課」，課程內容包括生命教育、班級經營、班本活動、社交情意教育、生涯規劃教育(高年級)等，旨在關顧學生成長的需要，透過各種學習活動，全方位照顧學生身心靈發展。課程設有「感講札記」，讓學生有抒發情緒及感受的機會，同時讓老師了解他們的內心世界，及早識別心靈的需要。

心意卡

所謂「物輕情意重」，學校特別運用五大素養的貓頭鷹角色設計了各款心意卡，老師透過文字表達關懷，一句親切的問候，或許成為不一樣的動力，學生亦能將心意永久保留。

明道小學新上課時間表將設每天100分鐘小息及午膳空間。（學校提供）

早會正向行動

早會時段，學生可以透過「感受之輪」表達當天的情緒狀況，並與老師交流及分享，讓老師及早關注學生的身心靈需要，適時了解及提供支援，將危機風險減到最低。

家長支援

明道小學重視家校合作，在推動精神健康校園之餘，亦關注家長的需要，定期舉辦家長教育講座及家長團契，目的與家長一同攜手為學生建立關愛氛圍。

明道小學致力於提供一個充滿愛與關懷的學習環境，為學生成長創造無限的學習機會，全面照顧學生的身心靈發展，期望與家長攜手培育快樂的孩子。如欲了解更多學校資訊，歡迎瀏覽校網、Facebook及Instagram。

港澳信義會明道小學校網

https://www.hkmlc-mtps.edu.hk/

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撰文 : 港澳信義會明道小學 陳可瑜副校長 TOPick校長專欄

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