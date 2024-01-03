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羽田機場撞機｜日航機艙內影片曝光　煙霧彌漫乘客一動作免吸入　15歲仔大驚：一落地就聽到爆炸聲

都市病 10:57 2024/01/03

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熱門 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

日本東京羽田機場一架日本航空A350客機昨日（2日）降落時，與跑道上一架海上保安廳固定翼飛機相撞，兩機起火，海保廳飛機至少5人死亡，客機379乘客及機組人員全部安全逃離。有客機乘客拍攝事發時的機艙片段，雖然機艙內煙霧瀰漫，機窗外則火光熊熊，但機內大部分乘客仍然安坐座位上，接受機組人員的撤離安排，秩序井然。

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大部分乘客安坐座位待安排

從多段由乘客拍攝的事發片段可見，機艙內瀰漫濃煙，外面機翼已經著火，但機艙內的乘客仍然保持冷靜，沒有起身慌亂，靜靜坐在座位上等待空姐指示，空姐其後以手勢分批指導乘客逃生。

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日媒放送協會（NHK）訪問了多名撤離的機上乘害，一名男乘客憶述指客機着陸後突然聽到巨響，機艙其後不斷傳出「請冷靜」、「不要拿行李，不要站起來」等廣播。對於自己事後逃出生天，他表示：「發生這樣的事情我真的很驚訝，很慶幸沒事。」

彎腰避吸煙霧保護女兒

另一位20多歲女乘客憶述，本以為飛機正常著陸，但後來看到煙霧，便向窗外望去，驚見起火，「飛機上有不少孩子，他們在哭」。當中，一名帶著年幼女兒搭機的女乘客則憶述，她醒來後映入眼簾的是機艙裡滿是煙霧：

「我想保護我的女兒，所以我彎腰放低了姿勢，盡量避免吸入煙霧，飛機上有很多孩子嚇哭。」

不過，一名15歲中學生也表示機上乘客很恐慌，要求打開艙門：「剛落地就聽到爆炸聲，大家都驚慌失措。說實話，真的很嚇人。」一名當時在客機上的女乘客表示，事發當時傳出一聲巨響，原以為是高難度的降落，直到聽到機上廣播指示要乘客保持鎮靜：「我前面的乘客動了，我就跟著他逃走了。」

專家：機組人員「教科書式」示範

英國航空顧問機構「Ascend by Cirium」安全總監海斯（Paul Hayes）指出：「機組人員一定做得非常好，似乎都沒有任何隨身行李，所有乘客都成功逃生了，這真是一個奇蹟。」

BBC報道，英國航空分析師馬切拉斯（Alex Macheras）也讚嘆，機組員在飛機撞擊發生後的關鍵最初幾分鐘「能夠啟動教科書式的疏散」。

在最初90秒內，火勢被隔離在飛機某個區域，這給他們短暫時間讓所有人撤離。馬切拉斯說，機組員知道哪些逃生門遠離火勢，這就是為何照片顯示並非所有逃生門都開啟。報道指，今次涉事的空中巴士A350是首批由碳纖維材料製成的商用飛機之一，較能承受最初的碰撞且阻燃性能較高。

 

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