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十優港姐丨麥明詩晒素顏照獲讚皮膚白滑　進駐小紅書開拓內地市場？

娛樂 11:21 2024/01/03

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熱門 金手指 新手爸媽 叱咤樂壇流行榜2023 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

麥明詩素顏上陣

「十優港姐」麥明詩（Louisa）雖然已淡出娛樂圈，一舉一動仍深受網民關注！近日Louisa更進駐小紅書分享生活點滴，早前她與家人去杭州旅行跨年，當然不少得分享相片與網民開心Share！

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分享素顏照

相中可見，穿上深紅色連身裙配以Boot上陣的她，型格十足，之後Louisa又對鏡自拍大晒杭州酒店房，更是素顏露面，見她皮膚白滑，有愛情滋潤果然不同。

她發文表示：「忙碌了一年，又到年底了，好難得今天可以跟一家人一起過。今天（暫時）卸下工作，不化妝、隨意穿搭，輕鬆就好。好好休息，充充電，準備迎接新的一年。」

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親自留言回覆網民

假期過後，當然又要努力工作，Louisa再晒出工作照，有網民留言指很喜歡她，叫她分享多些近況，她亦有親自回應表示多謝，力證帳號是其本人。

另外，她在平台簡介上自稱不漂亮的港姐冠軍以及沒有一級榮耀的劍橋大學法律本科畢業生，又表示自己是愛挑戰愛生活的人馬座。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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