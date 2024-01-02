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MIRROR新歌丨2024年集結12個「我」激發團魂勇往直前　 藉《Rocketstars》唱出心聲

娛樂 22:01 2024/01/02

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熱門 金手指 新手爸媽 叱咤樂壇流行榜2023 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

MIRROR最新團歌《Rocketstars》MV。

MIRROR在昨晚（1月1日）的叱咤頒獎禮上，隊長Lokman說：「2023年好多個我，但好少我哋；2024年希望可以一齊為大家、為鏡粉做更加多嘅作品。」

講得出做得到，MIRROR在新一年新開始，即齊集12人，推出最新團歌《Rocketstars》，用歌曲展現12個人，一條心，一齊為MIRROR這個團體而奮鬥向上。

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MIRROR團歌《Rocketstars》MV。

 歌名有寓意

「Rocketstars」一字裡面包含了Rocket火箭這個字詞，其實是為MIRROR的發展帶來新的寓意與動力。

Rocket火箭是會一直向上升空，MIRROR唱這首《Rocketstars》，其實是12子下定決心許下承諾：「5年過去，在不斷成長的同時，心態上都變得更加強，眾人會不斷提高自己要求，迎接一個又一個的挑戰，追求突破。在2024年，MIRROR會一條心一直向前衝刺，奮力向上，而且像火箭一樣一路向星空進發，永不停步。」

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成長剖白心聲
 
對於MIRROR的成長，隊長Lokman表示：「每個人嘅性格，又或者作品嘅風格都愈嚟愈明顯同成熟，大家喺舞台上拿捏節奏同熟悉感快咗，唔同場館、唔同活動類型，好快手知道發生緊乜嘢事，好快融入其中。」

未來的目標，眼前的當然是即將舉行的香港演唱會及World Tour，但從個人而言，MIRROR各人都有不同的分享：
 
楊樂文Lokman

「演戲信心大咗而唔係演得好咗，少咗疑慮，學識要放開下、感受當下。舞台上就自如咗，剛出道係全程Full Energy，而家識幾時有Punch 位幾時放鬆。未來想再做唔同小組歌，自己鍾意一班人一齊玩，唔同人可以衍生唔同風格，可以突破多啲嘢。」
 
邱傲然Tiger

「過去最大突破係拍咗短片《是日精選》，完成後開始覺得自己做到啲嘢，會令我喺創作同製作上有更多信心。好慶幸有呢啲得來唔易嘅機會。下個目標係想呢幾年可以製作到一套長啲嘅作品，音樂上亦會探索一下唔同嘅曲風。」
 
陳卓賢Ian

「5年前冇諗過會跳舞，唱團歌日積月累嘅經驗下，都出咗個人跳唱歌，另外就係沿源熱愛，曲詞編監都有做，涉獵多咗唔同嘅嘢。嚟緊會專注要做嘅嘢，喺不知不覺間就會達到目標。」
 
盧瀚霆Anson Lo

「如果唔係喺MIRROR出道，唔會想像到自己係一個演員，以前好驚而家好鍾意演。音樂上一直係跳唱，都冇諗過出慢歌，而家慢歌都有5, 6隻，另外就係而家On Show冇咁緊張，只想享受嗰一刻想表達嘅Energy或者風格。嚟緊期待12個可以做舞台劇，未試過，如果可以喺舞台劇，對我哋嚟講，會係一個好大進步。」
 
陳瑞輝Frankie

「起初怕鏡頭，唔敢喺鏡頭前釋放自己內在嘅一面，接觸咗真人騷、電視劇同舞台劇後，學到一啲表達自己嘅方法，亦累積更多演出經驗，令到更加自然自信喺觀眾面前表演，敢俾觀眾睇到自己好同唔好嘅一面。嚟緊我會更加踏出嚟，令觀眾睇到我自己。」
 
邱士縉Stanley

「經過呢幾年努力訓練，唱歌方面開始有少少收成，穩定啲，會Enjoy唱歌；演戲上不停試唔同電視演出，累積經驗，都有好多行內人、朋友或觀眾肯定我嘅演技，對我演戲大咗信心，未來希望拍到電影，2023年都未Achieve到，希望今年可以Achieve。」
 
王智德Alton

「之前推出歌曲都有參與Rap詞創作，甚至係歌曲嘅內容方向，構思到錄音到派台，有一手包辦感覺，係遠超於一個淨係唱歌。大家話我識合做綜藝，自己都鍾意想再試，但MIRROR嚟緊香港開演唱會再到World Tour，希望可以繼續平衡到，另外舞台上做到節奏明快帶到諗法嘅歌曲俾大家。」
 
呂爵安Edan

「經歷5年好多訓練嘅機會，喺舞台上點樣展現自己魅力更加有信心，同時亦慢慢掌握到，更加了解到乜嘢係表演。嚟緊希望每次工作可以參與更加多喺入面，唔係純粹做演員、主持，而係投入其中，例如MV，同導演交流諗法，條橋點行點做，後期剪接等等。」
 
李駿傑Jeremy

「以前好冇信心，但係有11個兄弟喺隔離傍住我去成長，多咗舞台經驗，令自己更加可以喺台上散發自信，心態上好多嘢睇得開咗，從迷惘到享受，自己都開心咗。未來希望可以用自己嘅力量，令到唔識我嘅人，因為我嘅音樂鍾意咗我，鍾意MIRROR，透過我嘅影響力，令到更加多人鍾意MIRROR。」
 
姜濤

「對舞台感覺唔同咗，愈嚟愈覺得唔係咁簡單，入行愈耐就知道愈多嘢做得唔夠好，尤其開演唱會，認識到自己嘅不足。演戲比想像中好玩，令我放鬆，釋放喺歌手身份上所承受嘅壓力。嚟緊都係最基本、最基礎嘅嘢要做好，就係歌要唱好，舞要跳好，呢啲係我哋嘅基本功，突破係需要基本功支撐，提醒自己唔好自滿。」
 
柳應廷Jer

「喺舞台上嘅感覺Firm咗，以前缺少舞台表演經驗，自己信心冇咁強，但表演多咗，喺台上面自己會定咗、信心大咗。第6年好想Focus多啲音樂，或者每年開一個音樂會同fans見面，或者出一隻碟俾大家珍藏紀錄一下，希望做到一個大家都肯定自己嘅歌手，建立多啲里程碑。」
 
江𤒹生AK

「入行想唱歌多啲，冇諗過會接觸到咁多拍電影、電視嘅嘢。第6年想試多啲唔同嘅工作範疇，然後想精化啲再做好啲。」

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