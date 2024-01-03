情緒勒索丨要求26歲大女養5歲細女 56歲母部署退休遭拒後斥：大女價值觀有偏差

▲ 台灣一名母親聲言自己已年過半百，加上有慢性疾病，於是託付26歲長女照顧5歲細女卻被拒絕。(iStock圖片)

養子育女從來都是父母的責任，台灣一名奇葩母親竟發長文抱怨大女兒不願照顧同母異父的幼妹，聲稱自己已年過半百，加上有慢性疾病，於是託付26歲長女照顧5歲細女卻被拒絕，接著更話鋒一轉嫌長女價值觀偏差，愛看同性戀漫話，怕影響細女人格發展等，激發網友們氣炸，最後更關上帖文。

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該位奇葩母親在討論區Decard以「大女兒的個性無法當好家長」為題發文，聲稱自己今年56歲有過兩段婚姻，大女是與首任丈夫所生，細女則是與前夫所生，兩名女兒相差足足21歲。該母親自覺已上了年紀、又有慢性病，手上也沒有財產，沒把握栽培細女長大，因此即使她認為大女兒性格有偏差，仍想把細女托付給大女照顧，並開始為自己退休做打算。

她在文中稱，大女兒個性有問題，甚至有價值觀偏差，平常不愛管閒事，除了工作之外只喜歡關在自己房裡看卡通，作息不正常又偏食，如果要求她幫忙照顧妹妹就會讓她很反感，有時還會吵著要搬出去住，不明白為什麼兩個女兒同樣沒有父親在身邊，大女兒不能多多照顧妹妹。另外，她也擔心大女兒遲遲不談戀愛，會帶著妹妹一起看日本同性戀卡通和漫畫，「總之小女兒被她帶到一堆問題」、「很擔心她把心智尚未成熟的小女兒交給她後會學壞」、「她是不是有可能是同性戀？小女兒放在她身邊，會不會對小孩的人格發展有影響？」

她直言將細女託付予大女照顧，原因是大女當年由第二任丈夫撫養長大，從小學到大學、出國讀書的開銷全部都是事主和前夫所出，親生爸爸卻沒有付出半毛錢，於是她認為大女有責任扶養妹妹。

然而，年紀輕輕的大女其實目前已負責家中三分之二的開支，包括水電費、一半租金以及妹妹的學費，奇葩母親則負責自己和細女的生活費及一半租金。即使大女已承諾願意支付妹妹的學費直至16歲，之後妹妹需自立出外打工賺學費，惟她卻認為對細女不公，大女應一力承擔所有開支才是。

「姐妹倆至少還是親生的，我前夫跟大女兒完全沒半點關係都願意栽培她了，要求她幫忙養恩人的小孩這樣不過分吧？」又指兩姐妹同是沒有父親在旁的孩子，不明大女為何不願體諒妹妹。

帖文一出網友一面倒聲援大女兒，大罵奇葩媽當女兒是提款機，又情緒勒索她。「妹妹是你的小孩，是你要生下來，你才該盡撫養的義務…大女兒還得負擔2/3家裡的經濟，你說她能找什麼好對象？」、「妳希望她能體諒妳，但誰來體諒她？能夠撥出2/3薪水支出家庭，個人認為已經很了不起了」、「覺得媽媽的問題比較大」、「這篇文章真的刷新我的三觀」、「我感覺妳一點都不心疼妳的大女兒，把她的付出當作應該，只想推卸為人父母的責任」。

網友認為繼父不是大女的恩人，只是他負起她這個當媽媽應要負的責任和錢而已，即使有恩，大女只須感謝繼父即可，而細女依舊是帖主責任，更有網友直言，「那是妳跟妳第二任前夫的小孩耶，不是她的小孩好嗎！應該要叫妳前夫養吧」

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責任編輯︰王明芳