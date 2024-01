楊紫瓊晒BB腳仔相惹榮升人母疑雲　Michelle發文親揭真相

▲ 楊紫瓊(Michelle)與老公一同「升呢」!

奧斯卡影后楊紫瓊(Michelle)與法拉利前總裁尚陶德(Jean Todt)於去年正式結婚,在踏入2024年第二日(1月2日),Michelle在社交平台上載一張以手掌托著BB仔腳的照片,寫道::「2024年第一天的小奇蹟,我們真的是太幸福了,無法告訴你我有多麼高興」。

因為她沒有說明BB是誰所生,更加沒有提到與BB的關係,惹來不少網民猜測楊紫瓊搵代母生B,亦有不少人估計是她的繼子Nicolas Todt的BB。

在同日的晚上,Michelle就在社交網揭開這件開心事的真相!

娛圈喜事丨楊紫瓊突晒BB腳仔相報喜 認幸福感恩:無法言喻的禮物

楊紫瓊與老公「升呢」

楊紫瓊在社交平台發文,上載自己與老公的合照,並指二人榮升做祖父母:「Thank you darling Nicolas and Darina for making us the happiest and proudest Grandparents!! Welcome baby Maxime(謝謝親愛的Nicolas和Darina讓我們成為最快樂和最驕傲的祖父母!! 歡迎寶貝 Maxime。)」

其後,Michelle又分享自己與丈夫弄孫為樂的相片,十分溫馨。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

最新影片推介:余香凝姜大衛專訪

精彩獎賞活動等您發掘:https://bit.ly/3ClEy1R