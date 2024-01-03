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楊紫瓊晒BB腳仔相惹榮升人母疑雲　Michelle發文親揭真相

娛樂 11:26 2024/01/03

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熱門 金手指 新手爸媽 叱咤樂壇流行榜2023 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

楊紫瓊（Michelle）與老公一同「升呢」！

奧斯卡影后楊紫瓊（Michelle）與法拉利前總裁尚陶德（Jean Todt）於去年正式結婚，在踏入2024年第二日（1月2日），Michelle在社交平台上載一張以手掌托著BB仔腳的照片，寫道：：「2024年第一天的小奇蹟，我們真的是太幸福了，無法告訴你我有多麼高興」。

因為她沒有說明BB是誰所生，更加沒有提到與BB的關係，惹來不少網民猜測楊紫瓊搵代母生B，亦有不少人估計是她的繼子Nicolas Todt的BB。

在同日的晚上，Michelle就在社交網揭開這件開心事的真相！

娛圈喜事丨楊紫瓊突晒BB腳仔相報喜　 認幸福感恩：無法言喻的禮物

楊紫瓊與老公「升呢」

楊紫瓊在社交平台發文，上載自己與老公的合照，並指二人榮升做祖父母：「Thank you darling Nicolas and Darina for making us the happiest and proudest Grandparents!! Welcome baby Maxime（謝謝親愛的Nicolas和Darina讓我們成為最快樂和最驕傲的祖父母!! 歡迎寶貝 Maxime。）」

其後，Michelle又分享自己與丈夫弄孫為樂的相片，十分溫馨。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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