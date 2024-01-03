【香港網球公開賽】黃澤林直落兩盤僅負男單首圈出局　獲對手6號種籽姆錫迪讚：有很大潛力

▲ 黃澤林直落兩盤僅負男單首圈出局，賽後獲對手6號種籽姆錫迪大讚有很大潛力。（中國香港網球總會提供）

「中銀香港網球公開賽2024」次日主賽事繼續於維園網球場上演，繼元旦日在男雙首圈出局後，初戰ATP巡迴賽的香港新星黃澤林（Coleman）昨晚（2日）對戰6號種籽姆錫迪（Lorenzo Musetti），力戰1小時46分鐘後，以直落兩盤4：6、5：7落敗。黃澤林賽後指，過程中對對手造成威脅，滿意本仗表現，未來會繼續爭取佳績，目標提升世界排名至前百位。

▲ 是次比賽6號種籽、世界排名第27位的姆錫迪。（中國香港網球總會提供）

世界排名第253位的黃澤林，此戰越級挑戰排名第27位的梅薩迪仍勢均力敵。他在首盤失了一個發球局後緊咬局數，以4：6僅負；次盤第3局再被攻破發球局，但第10局回敬破發，扳回局數5：5。但梅薩迪隨後連取兩局，使黃澤林再以5：7落敗，首圈出局並完成今屆個人所有賽事。

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姆錫迪賽後指，是次比賽贏得毫不容易，面對全場大部分球迷都站在黃澤林那邊，令他全場都打得很困難，並大讚黃澤林打得很自如，是個很棒的球手，具有很大的潛力。

獲「外卡」參賽、年僅19歲的黃澤林回應道：「對方這樣說並非必然，很高興他認為我日後能跟他收窄差距。我會繼續努力，現時方向正確，訓練和配套都很好，不少人給予幫助，相信自己可力爭上游，祝我好運吧」。

他滿意今日自己的表現，「10分的話，我給自己7至8分，我的對手是世界排名27的頂尖球手，但多得球迷在背後支持我，令整場比賽都咬得很接近。很開心我能在比賽中令對手吃了點苦頭。」

此外，黃澤林一連兩日重返網球生涯起點的維園出戰，坦承心情甚為激動，「今日這場比賽來得很特別，在自己長大的地方打第一個ATP巡迴賽，對我意義非凡；我自5歲開始學打波，就是在這個維園球場參加網球班，這一切都令我感受良多。」他透露暫定下周到泰國ATP挑戰賽分站作賽，今年將以打入公開組大滿貫和巴黎奧運，以及躋身世界前100名為目標。

「中銀香港網球公開賽2024」即日起至1月7日於維園網球場上演，是本港相隔21年，再次舉辦ATP男子職業網球賽。

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責任編輯：陳麗娜