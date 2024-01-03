育兒心得︱從小成績差母激到喊 兒子出走尋回學習動力考獲營養學碩士
經常聽到有家長對子女說這樣的話：「家裏的事已經不要你做，爸爸媽媽都幫你處理好了，你只是負責讀書也做不好。」還有就是：「讀書是你的責任，讀好書是應份的。」
最新影片:
以上琅琅上口的說話其實是完全錯誤的觀念。根據聯合國兒童權利公約，每一名兒童有權接受正規教育。意思是說，讀書是兒童的權利，不是責任；相反，提供教育予兒童的責任是落在政府、社會及家長的身上。當家長說讀書是兒童的責任時，我們是硬把責任推到兒童的頭上。
要知道對於人來說，行動是要有動機的，沒有動機不會使我們做事。對於兒童來說，他們也要動機才可以推動他們學習。所以我們需要為他們的學習帶來動機，就是興趣及學習的樂趣。只硬說讀書是子女的責任，甚至強迫他們學習他們不感興趣的科目、責罵他們學習成效低，根本是毀滅他們學習的樂趣，那他們又如何有學習的動機呢？
家長或許會說：「我們上班也沒有樂趣，還不是因為責任所以要上班，那來的動機？」這看來很對，但是我們上班是有絕對的動機的，就是我們要養家、要生活、要從消費中得到滿足感。
但對於兒童來說，養家、生活這些都是太遙遠的事，他們未會認識讀書對他們將來有何影響（而事實上這些影響很多時是家長自己的想法，未必是事實，甚至大部分都只是過份的擔憂），那又何以能將讀書成為他們的責任呢？
讀書成為責任對於青年及兒童來說實在不容易理解，他們的將來的成年對於他們來說也很遙遠。故此，我們唯有增加他們的學習興趣，才可幫提升他們的學習動機。例如，我們可以從他們的興趣開始，每一樣興趣去到較高的層次時，都會牽涉更多學問，需要更高的語言甚至數理能力。故此，我們要避免因成績問題而責備子女，亦要讓他們發展興趣，到他們要學更多的時候，就自然有動機去學習相關的知識，增強他們的能力。
筆者認識一家人多年，夫婦有一個兒子，兒子中學的時候讀書能力很低，每次見到他都感覺他完全沒有甚麼動力，就連說句話的力氣都沒，母親都感到很氣餒，有時甚至因為兒子的情況哭了出來。後來兒子考中學文憑試，成績是預期中的差，父母沒有辦法，唯有送他去澳洲親戚家，由兒子自己決定如何走下去。兒子到了澳洲後，好像重獲新生一樣，自己找自己的路，選擇再讀書，慢慢便讀了個營養學的碩士，最近還在當地的醫學期刊出了編論文，真的是可喜可賀！你認為這是奇蹟嗎？不是。而是兒子找到自己學習的動力。
母子關係改善
最近再見到這位母親，她也說以前不懂處理兒子讀書的事，感覺後悔，原來放手讓兒子自己去闖，反而他能找到自己的一片天，而母子關係亦改善了不少。
作為父母，我們應盡量尊重子女的學習興趣及進度，不宜強加自己的意願。今天給父母的小貼士是，每天你見到兒女放學回家，或你放工回到家，第一眼見到兒女，不再問他們今天考試如何、測驗如何，有沒有做好功課等問題，而是問他們今天上學有什麼特別的事、有沒有開心不開心的事可以與你們分享。你會發覺你和子女的關係會因此有改變，因為你關心的不再是他們的成績，而是他們自己。
1月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題
【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://onelink.to/f92q4m
ET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m
撰文 : 曾展國 香港撒瑪利亞防止自殺會總幹事