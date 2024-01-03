育兒心得︱從小成績差母激到喊　兒子出走尋回學習動力考獲營養學碩士

▲ 香港撒瑪利亞防止自殺會總幹事曾展國籲家長放手讓孩子選擇自己的路。

經常聽到有家長對子女說這樣的話：「家裏的事已經不要你做，爸爸媽媽都幫你處理好了，你只是負責讀書也做不好。」還有就是：「讀書是你的責任，讀好書是應份的。」

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以上琅琅上口的說話其實是完全錯誤的觀念。根據聯合國兒童權利公約，每一名兒童有權接受正規教育。意思是說，讀書是兒童的權利，不是責任；相反，提供教育予兒童的責任是落在政府、社會及家長的身上。當家長說讀書是兒童的責任時，我們是硬把責任推到兒童的頭上。

要知道對於人來說，行動是要有動機的，沒有動機不會使我們做事。對於兒童來說，他們也要動機才可以推動他們學習。所以我們需要為他們的學習帶來動機，就是興趣及學習的樂趣。只硬說讀書是子女的責任，甚至強迫他們學習他們不感興趣的科目、責罵他們學習成效低，根本是毀滅他們學習的樂趣，那他們又如何有學習的動機呢？

家長或許會說：「我們上班也沒有樂趣，還不是因為責任所以要上班，那來的動機？」這看來很對，但是我們上班是有絕對的動機的，就是我們要養家、要生活、要從消費中得到滿足感。

但對於兒童來說，養家、生活這些都是太遙遠的事，他們未會認識讀書對他們將來有何影響（而事實上這些影響很多時是家長自己的想法，未必是事實，甚至大部分都只是過份的擔憂），那又何以能將讀書成為他們的責任呢？

讀書成為責任對於青年及兒童來說實在不容易理解，他們的將來的成年對於他們來說也很遙遠。故此，我們唯有增加他們的學習興趣，才可幫提升他們的學習動機。例如，我們可以從他們的興趣開始，每一樣興趣去到較高的層次時，都會牽涉更多學問，需要更高的語言甚至數理能力。故此，我們要避免因成績問題而責備子女，亦要讓他們發展興趣，到他們要學更多的時候，就自然有動機去學習相關的知識，增強他們的能力。

筆者認識一家人多年，夫婦有一個兒子，兒子中學的時候讀書能力很低，每次見到他都感覺他完全沒有甚麼動力，就連說句話的力氣都沒，母親都感到很氣餒，有時甚至因為兒子的情況哭了出來。後來兒子考中學文憑試，成績是預期中的差，父母沒有辦法，唯有送他去澳洲親戚家，由兒子自己決定如何走下去。兒子到了澳洲後，好像重獲新生一樣，自己找自己的路，選擇再讀書，慢慢便讀了個營養學的碩士，最近還在當地的醫學期刊出了編論文，真的是可喜可賀！你認為這是奇蹟嗎？不是。而是兒子找到自己學習的動力。

母子關係改善

最近再見到這位母親，她也說以前不懂處理兒子讀書的事，感覺後悔，原來放手讓兒子自己去闖，反而他能找到自己的一片天，而母子關係亦改善了不少。

作為父母，我們應盡量尊重子女的學習興趣及進度，不宜強加自己的意願。今天給父母的小貼士是，每天你見到兒女放學回家，或你放工回到家，第一眼見到兒女，不再問他們今天考試如何、測驗如何，有沒有做好功課等問題，而是問他們今天上學有什麼特別的事、有沒有開心不開心的事可以與你們分享。你會發覺你和子女的關係會因此有改變，因為你關心的不再是他們的成績，而是他們自己。

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