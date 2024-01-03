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日航起火丨乘客焦急向父親報平安　媽媽奮力保護年幼女兒：很多孩子被嚇哭

育兒資訊 12:29 2024/01/03

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日航機艙內第一視角曝光。

日本東京羽田機場2日下午近6時發生撞機事故，一架日本航空JAL516班機降落時與海上保安廳羽田空軍基地的MA722定翼機相撞起火。據網上片段可見，日航機艙內瀰漫濃煙，機翼冒出火焰。事後有女乘客憶述逃生經過，指當時奮力保護女兒，又表示機上很多孩子都被嚇哭。

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乘客憶述事發經過心有餘悸

根據日本放送協會（NHK）報道，有日航乘客等待撤離期間拍攝片段，可見飛機後方冒出紅色火焰，機艙內濃煙瀰漫，亦不時傳出尖叫聲，而機組人員則指示乘客保持冷靜，並用手掩着口鼻。

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多名乘客接受NHK訪問憶述事發經過，有男乘客表示，降落的那一刻，一切看起來都很正常，但後來聽到一聲巨響，機外閃過橙色的光芒，隨後機艙內響起廣播聲「請保持冷靜」、「不要拿行李、不要站起來」，煙霧不斷蔓延。

媽媽奮力保護年幼女兒

亦有一名20多歲的媽媽帶同女兒乘搭航班，指最初以為飛機已正常降落，但醒來時發現飛機起火，並冒出大量濃煙，她又憶述逃生時保持低姿勢，「因為我要保護我的女兒，盡量不要吸入煙霧」，又指機上有很多孩子都哭了。

女乘客保護女兒免吸入濃煙。（NHK新聞片段截圖）

乘客焦急向家人報平安

一名50多歲的父親，女兒到北海道旅行後乘搭涉事客機回家，他收到女兒的訊息指飛機起火，當時仍在機艙內。其後女兒再傳來逃生後拍下的飛機外部照片，向他報平安，指對獲救感到高興。

定翼機5死1重傷

據當地傳媒報道，涉事航班上共有379人，包括367名乘客和12名乘務員，其中8名為兒童，全部成功逃出，至少17人受傷。而與其發生碰撞的MA722定翼機，原定運送物資到地震災區，當時機上有6人，機長成功逃生重傷，其餘5人罹難，當場證實死亡。

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責任編輯：王明芳

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