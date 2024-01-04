  • 18°C
香港時間 : 2024104日 (週四) 12:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

成人水痘｜居韓港網紅33歲先出水痘　全身逾200粒又痕又痛　網民建議用1物試用後有效【醫生拆解偏方】

醫健人物 10:20 2024/01/04

分享：

分享：

熱門 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

不少人以為水痘只是「兒童病」，但抵抗力弱的成年人亦有機會感染，症狀可能更嚴重。一名居韓港女網紅記錄了近日出水痘的心路歷程，當時全身長滿超過200粒水痘，痕癢不堪且無法入睡。有熱心網民集思廣益，建議她用1物可大大紓緩症狀，經真人實測後竟然見效。但有醫生指出此方法隱藏風險，胡亂使用偏方或許適得其反。

最新影片：

活得健康啲
生命鬥士︱患胰臟癌曾被判剩半年命　硬淨女子康復後展精彩人生下半場

33歲居韓港女網紅Liz日前在其YouTube頻道「lizzydaily」，上載一段關於出水痘一周的記錄短片；她指自己這是人生第一次出水痘，且過程中身心皆煎熬。在2023年12月中，Liz起初頸上長出透明水泡，以為是生暗瘡，抓破後發現有液體流出，覺得不對勁。

低燒兩天 身上長出水泡

隔天晚上，Liz如常洗澡後發現肚子、背部開始長出紅點，有些裡面已經有膿液，懷疑自己感染水痘；隨後臉上亦慢慢浮起紅點，身體亦相繼出現其他症狀，如低燒、全身痠痛、皮膚刺痛、出現庖疹水泡等，加上從未出過水痘，估計很大可能是生水痘。她指，發病前幾天剛好是日程比較忙碌的時間，不排除是抵抗力低而讓病毒有機可乘。

點擊圖片放大
+3
+2

痕癢不堪難入睡 嘆全身「無忽好肉」

當晚她一整晚都睡得不好，「覺得身體發熱發癢不舒服」，大腿亦開始長出水痘。她指出水痘最難耐的是痕癢，一旦抓穿了，即使傷口康復後，皮膚上恐會留下俗稱「水痘印」的凹凸洞。

身為美妝網紅的她大部分工作都是「靠樣搵食」，不時為各種美容產品做代言人。對於有機會在臉上留疤，她不其然感到焦慮，形容整個出水痘的過程猶如「肉身慢慢在腐爛」。水痘是高度傳染性的病毒，愛女深切的她因此而無法與女兒Mong Mong玩耍，導致心情低落。

點擊圖片放大
+4
+3

網民建議以偏方泡身外敷

Liz感染水痘後第3天，臉上密集地長滿含膿液的透明水泡，目測有數十顆，且扁桃腺開始腫痛，皮膚持續刺痛痕癢，於是在社交平台上詢問網民收集一些紓緩的方法。而她收到過百個留言，不約而同聲稱用芫荽水很有效。有網民留言建議她可以用芫荽水來洗澡、泡澡、飲用，甚至可以用芫荽敷在嚴重的患處，讓Liz哭笑不得，對於療效半信半疑，遂決定真人來實測一下。

點擊圖片放大
+7
+6

大讚「芫荽大法」見效

真人實測翌日，Liz驚呼「芫荽大法」對於紓緩皮膚不適很奏效，不但減少皮膚的痕癢感，水痘亦有被消炎的效果，睡眠質素亦比前幾天好多了。經過了1個星期多的煎熬，她終於康復。雖然臉上仍留下不少深紅色的水痘印，但身體總算在短時間恢復過來，令她感恩「身體總算好爭氣」。

點擊圖片放大
+4
+3

芫茜可以護膚醫暗瘡、水痘？

坊間流傳生暗瘡或出皮疹時，可或泡芫荽水或外敷芫荽紓緩不適。皮膚科專科醫生陳厚毅曾接受訪問指出，暫時沒有充足醫學研究證明芫茜水可以醫治暗瘡，而芫茜水不是百分百乾淨，有機會令暗瘡膿頭感染、皮膚紅腫發炎，所以發炎的暗瘡不要嘗試此方法。他補充，芫茜水護膚可以試用，使用時要留意本身膚質是否適合，如在皮膚發炎時用，有機會弄巧成拙。

對於坊間傳聞吃用芫茜可紓緩暗瘡，註冊中醫師倪詠梅亦曾指出，大部份患有皮膚病的香港人都夾有濕熱，而芫茜是辛溫之物，一向用來透發麻疹、水痘等皮膚疾病，有濕熱問題人士食了芫茜有機會令皮膚問題更加嚴重。如果患有皮膚病的人有寒症，這類病人吃辛溫的食物，如辣椒、胡椒、麻辣後會感覺皮膚好像會變好。但始終屬少數，因此不宜自行用芫茜來處理皮膚問題，以免適得其反。

除了食用，還可以用芫茜來洗澡？倪詠梅說，初期起疹時，可以用芫茜水來洗澡紓緩、排毒；但注意當疹都發出來後，千萬不要用此方法，否則效果適得其反。

出水痘5大病徵

根據衞生署衞生防護中心資料，水痘是由水痘帶狀疱疹病毒引起的急性傳染病，傳染性極高，多發生在12歲以下的兒童身上，惟抵抗力弱或從未出過水痘的成年人仍是感染水痘的高危群組。於健康的兒童身上，大多數水痘症狀輕微；但成年人及抵抗力弱的人士病情，則可能較為嚴重及出現併發症，包括皮膚發炎、腦膜炎、腦炎及肺炎；如孕婦在懷孕初期感染水痘，可導致胎兒有先天性的缺陷。

水痘的潛伏期為10至21天，通常14至16天，可透過飛沫或空氣傳播，亦可經由直接或間接接觸水痘或帶狀疱疹患者帶有病原體之水疱液、黏膜分泌物而傳播。曾接種水痘疫苗者仍可能感染水痘（稱「突破感染」），但其症狀通常較為輕微或較不典型。一般來說，幾乎所有人於感染水痘後都會終身免疫，但水痘病毒仍可能潛伏於人體內，並可在多年後復發引致「帶狀疱疹」，俗稱「生蛇」。

出水痘5大病徵如下：

點擊圖片放大
+5
+4

治理方法

  • 諮詢醫生以了解病情，並遵從醫生的建議使用藥物（如退燒和止癢藥物），以紓緩病徵。
  • 如出現發燒，應多喝開水和多休息。
  • 睡眠時可穿上清潔的棉手套，以免抓破小水疱而引致皮膚發炎及留下疤痕。
  • 應避免與孕婦和抵抗力弱的人士接觸。
  • 患上水痘的兒童不應返回學校、幼稚園、幼稚園暨幼兒中心、幼兒中心，應留在家中直至所有小水疱變乾（通常在紅疹出現約1星期後），以免把病毒傳染給校內其他同學。
  • 家長須留心觀察兒童的病情；如出現持續發燒、拒絕進食、嘔吐或嗜睡等病徵，應及早求診。
  • 家長亦要小心觀察家中其他兒童，是否出現水痘的病徵。

 

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

健康問題 水痘 皮膚發炎 帶狀疱疹 芫茜 疱疹 皮膚病 衞生署 發燒 美容

最高瀏覽

網絡熱話︱麥明詩一家親子郊遊麥爸爸跌倒仔女暖心攙扶 「十優港姐」男友盛勁為4字回應
網絡熱話︱麥明詩一家親子郊遊麥爸爸跌倒仔女暖心攙扶 「十優港姐」男友盛勁為4字回應