張氏一家︱張致恒太太晒親子溫馨片後再度放負　雯雯：打嘢出嚟為咗條氣舒服啲

▲ 張致恒太太雯雯繼續在社交平台上「放負」。

來到2024年，張致恒（Steven）的太太區燕雯（雯雯）延續過往在社交平台上「放負」的習慣，繼續在個人社交平台上大講特講，並直言：「我打嘢出嚟為咗條氣舒服啲」，其一家的經濟情況與雯雯的心理狀態持續令人擔心！

張氏一家丨張致恒太太呻某人晚上太嘈考慮報警 雯雯：我唔需要討好任何人

一家6口享受親子樂

日前，雯雯公開一家6口到行展覽會的影片，Steven孭住細仔，而雯雯就孭住三仔，繼而再各自拖住大仔、二仔，小朋友玩得相當開心之餘，雯雯不時對著鏡頭微笑，似乎令她獲得一個放鬆的機會。

不過，快樂似乎來得快、走得快，在雯雯分享溫馨家庭片後，她又接連在IG限時動態內發文表達對Steven的不滿，沒完沒了地「放負」！

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雯雯：我打嘢出嚟為咗條氣舒服啲

雯雯先提到：「壓力，但我會盡力」、「個仔肚餓，知道同爸爸講，只會叫佢等，宜家每次肚餓，都會過嚟同我講。」

其後，她就爆seed鬧爆Steven懶惰，並指自己能力只可以照顧兩位小朋友：

新一年我真係唔想再講 但係點解呢個世界可以有啲咁樣嘅人? 個仔發高燒不停喊，我喺度𠱁。出面兩個仔肚餓夠膽死話冇錢，所以冇處理。大佬，你唔識煮嘢㗎? 為咗瞓覺自己唔去讀個平安卡都算，個仔一開學就唔帶佢返學，其實你究竟想點樣？！我又可以點樣？ 係呀，一句離婚好簡單，咁係咪我淨係要兩個小朋友？咁另外兩個小朋友又點 呢? 如果俾佢死得啦，我能力只可以照顧到兩個，咁請問另外兩個又可以點樣? 真係送去啲機構？個個都話我成日淨係識嗌離婚，但係做唔到，咁你又可唔可以教吓我小朋友點呢? 送去保良局？！

▲ 雯雯：「係呀，一句離婚好簡單，咁係咪我淨係要兩個小朋友？」

雯雯：我打嘢出嚟為咗條氣舒服啲

雯雯指自己在社交平台上發文是為了令自己有一個發洩的地方：

個個淨係識話我發癲，淨係識話我拎晒啲家事出嚟講，咁又有冇諗過我咁多年經歷緊啲乜嘢？ 我以前一句說話都冇講過，每個人都會有佢爆嘅時候，我冇地方發洩只有咁樣，我會覺得冇咁委屈同可以發洩到自己嘅情緒，咁又有咩問題？ 我喺自己嘅平台講自己想講嘅嘢，唔想睇嘅，Unfollow唔好睇囉。 我打嘢出嚟為咗自己條氣舒服啲，我搵個地方發洩自己嘅情緒總好過我走去自殺傷害自己又照顧唔到小朋友。亦都需要任何人比任何嘅評語！

▲ 雯雯：「我打嘢出嚟為咗自己條氣舒服啲」。

她也有回應網民對她的批評：

成日都話我生之前有冇諗清楚，佢哋而（依）家已經活生生係（喺）度，係咪要去丟左（咗）佢地（哋）？你哋先安樂，成日話我抵死，放心，我已經承受緊我要承受嘅！

▲ 雯雯：「我已經承受緊我要承受嘅！」

雯雯許下2024年願望

雯雯在IG限時動態內放負，而她在IG帖文的內容就平靜得多，為新一年的自己打氣：

多謝2023年

搵過我工作嘅每一單位

多謝你地（哋）願意冒呢個險去用我



你哋每一個單位都幫左（咗）我同呢個屋企好多

真心感恩感激🙏



2024繼續加油

照顧小朋友

仍然可以有收入💪加油

▲ 雯雯：「2024繼續加油」。

雯雯兒子被樓上噪音嚇到喊

在2023年12月尾，雯雯呻某人晚上太嘈而兒子與自己的生活被影響，更揚言有機會為此事報警。但她當時未有提及製造嗓音的人是誰。

在今天（2014年1月3日）早上，雯雯就揭開事件的最新情況：

樓上拍戲真係越嚟越過份，嘈足咁耐，個仔嚇到喊，全部醒晒瞓唔到，我哋係（喺）度住架（㗎）大佬，你做野（嘢）唔係大晒架（㗎）！成屋細佬（路）又bb，小朋友又發緊燒，今日又要返學，識唔識尊重人呀！

最新影片推介：余香凝姜大衛專訪

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