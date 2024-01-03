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【飛機著火】羽田機場取消百航班　國泰兩班機受影響：正盡力為乘客安排前往目的地

社會 12:09 2024/01/03

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【飛機著火】羽田機場取消百航班，國泰兩班機受影響，稱正盡力為乘客安排前往目的地。(資料圖片)

日本當地時間昨（2日）午約6時，東京羽田機場有日航客機降落時，與海上保安廳羽田空軍基地定翼機相撞，瞬間陷入大火。機管局指，因應東京羽田機場飛機事故，香港國際機場昨日至少有5班往返羽田機場航班受到影響，其中兩班須折返香港，包括國泰航空CX542航班，昨晚8時30分安全抵港；今日（3日）亦有一班航班受影響，公司指將密切留意事態發展，正盡力為受影響的乘客，安排前往目的地。

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國泰航空指，原定於昨日日本當地時間晚上9時15分降落東京羽田機場的CX542航班，鑒於當地機場跑道關閉，需臨時折返。航機已於本港時間昨晚8時30分抵達香港國際機場。公司現正盡力為乘客提供協助，包括安排他們轉乘前往東京成田的航班。

與此同時，原定今日由東京羽田前往香港的CX543航班現已取消。就是次突發事故，國泰稱正盡力為受影響的乘客安排轉乘其他航班前往目的地。

國泰航空強調，一向以乘客及機組人員的安全為首要考慮，公司將密切留意事態發展，並在必要時採取適當的應對措施。

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責任編輯：陳麗娜

 

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