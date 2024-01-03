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娛圈暖爸丨周柏豪激罕騷一家四口合照　大女眼仔碌碌倒模媽咪靚樣

娛樂 19:13 2024/01/03

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熱門 金手指 新手爸媽 叱咤樂壇流行榜2023 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

周柏豪分享一家四口合照。

最近有新劇《旁觀者》播出的周柏豪，近年內地香港兩邊走努力吸金養家，元旦日前夕，周柏豪這位暖爸於個人社交平台撰寫回顧文，當中更激罕分享一家四口合照，看來周柏豪很享受家庭生活。

周柏豪共上載10張照片，除了參加籃球比賽、出騷等照片外，其中一張是他跟妻兒的合照，周柏豪於2016年跟圈外女友朱敏君結婚，二人育有一對子女，大女Sonya已經4歲，細仔亦已2歲多。

旁觀者丨王敏奕自爆流足一公升眼淚　周柏豪讚角色好玩：拍完會好攰

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女兒遺傳媽咪靚樣

從照片所見，周柏豪抱著大女Sonya，太太Stephanie就拖著細囝，剪了冬姑頭的Sonya樣子萌爆，擁有一雙大眼的她完全倒模媽咪的靚樣，至於兩歲多的細仔就長得幾高大，似乎遺傳爸爸的好基因。

另外周柏豪分享一張大女的獨照，拿著生日蛋糕的Sonya難掩喜悅，笑咪咪的樣子十分可愛。

【離巢疑雲】周柏豪相隔兩年連推兩新歌　一舉動惹離巢TVB星夢疑雲

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此外周柏豪於社交平台寫道：

感謝2023 成就更好的我
2023年的最後一天
並列每個高光時刻
拾起曾經扔向我的石頭
砌成我的里程碑
願我們都能繼續堅強
隨風起舞 悠然自在
2024 快樂 健康

2019年12月，周柏豪公佈榮升人父！ （取自instagram）

【BB來了】周柏豪突然宣布再為人父　分享喜悅：讓他們健康快樂就是父母終生責任

暖爸每天目標：見到女兒笑

常說女兒是爸爸的前世情人，周柏豪曾於《兩個小生去camping》節目中大談湊女經，他大爆愛女Sonya好貪靚，十足一個「公主仔」，不過柏豪曾遭兒嫌棄。

他笑說：「有時阿女扭計，我會叫佢冷靜，但佢嫌我長氣，話要媽咪陪佢冷靜。可能我不斷用訓導把聲同佢講，頻率比較密，聲線唔夠可愛。」

現在的周柏豪可說有女萬事足，他曾說：「見到個女好神奇，願意為佢做所有嘢，見到個女對我笑，就係完成咗當日目標。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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