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日本能登7.6級地震｜北陸新幹線停駛　1400人列車內滯留通宵有人發燒　專家教車廂過夜3大貼士

都市病 12:37 2024/01/03

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北陸新幹線受地震影響一度停駛。（網上圖片）

日本石川縣能登半島於元旦日（1日）發生7.6級地震，當中北陸新幹線有4列列車在半途停擺，導致至少1,400人被迫滯留車廂過夜逾10小時，當中包括格魯吉亞駐日大使列扎瓦（Teimuraz Lezhava）一家，北陸新幹線最終於昨日（2日）下午3時20分全線恢復運行。

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列車仍供應電力和暖氣

綜合日媒報道，北陸新幹線受到地震影響，長野站至金澤站本月1日下午後全日停駛，富山站至金澤站之間雙向共有4列車停在鐵道上，約1400名乘客被迫滯留在車上超過10小時。

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北陸新幹線受地震影響一度停駛。（網上圖片）

石川縣多處路面出現崩塌。（Twitter）

石川縣多處建築物出現崩塌。（Twitter）

石川縣多處路面出現崩塌。（Twitter）

石川縣多處建築物出現崩塌。（Twitter）

石川縣多處建築物出現崩塌。（Twitter）

石川縣多處路面出現崩塌。（Twitter）

石川縣多處建築物出現崩塌。（Twitter）

報道指，車上有兩名乘客輕微發燒，列車上仍有供應電力和暖氣，JR西日本亦派出員工開車前往現場運送食物等物資，並表示列車在重啟營運前都將作為「列車旅館」供乘客休息。有滯留列車的乘客透露，每次餘震發生或地震警報響起時，孩子們就會開始哭泣，成年人也難以入睡，一直擔心接下來會發生甚麼事。

外交官一家亦滯留車廂

此外，在車廂滯留的還包括格魯吉亞駐日大使列扎瓦（Teimuraz Lezhava）一家。儘管他們一家在新幹線上滯留了約17小時，但列扎瓦仍表示：「多虧這麼多人在新年期間迅速又溫暖的行動，我們才能順利離開，非常感謝大家」。

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直至昨日凌晨起，列車陸續返回車站，乘客下車時顯得疲憊不堪，有些乘客則留在車廂休息。部份旅客表示，目的地是返回東京，目前未知何時可以返回。北陸新幹線最終於昨日（2日）下午3時20分全線恢復運行。

應對列車停駛貼士

對於日本列車應否運行或停駛。據JR東日本新潟分社表示，指引要求列車盡量在抵達車站後才停駛讓乘客下車；而若被迫在途中停駛，亦會確保在能在安全下車的情況下，讓乘客盡快離開。一旦需要長時間逗留車廂，列車公司亦會安排調配食物和飲料，派發給車內乘客。若列車停駛時已入夜，附近沒有其他交通工具接駁，列車會開放讓乘客休息過夜。若列車停在車站，乘客也可在月台上休息。

若遇上列車長時間停駛應，日本危機管理教育研究所代表國崎信江建議有3大貼士可留意：

  • 事前準備俗稱「尿袋」的手機後備充電器，讓自己持續與外界聯繫；得悉車外情況或嘗試與身旁的人聊天，有助消除壓力。
  • 日本的列車除了山手線外，即使沒有常設廁所的列車，大部份都有設簡易廁所供緊急情況之用。
  • 飲用啫喱狀的飲料，可以減少上廁所的需要。

日本氣象廳警告：未來一周或有7級地震

自從發生7.6級地震後，當地目前仍有大大小小的餘震出現，今日當地時間早上10時54分再發生5.5級地震。據日本氣象廳警告，未來一周或有機會發生最大震度達7級的地震，呼籲民眾注意。截至當地時間3日上午11時，石川縣已確認共有64人在地震中罹難身亡。

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