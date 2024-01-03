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圈中好媽丨郭可盈一家遊杜拜玩得超盡興　為照顧女兒甘願放棄事業：錯過了有錢都買唔返

娛樂 12:45 2024/01/03

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林文龍一家玩得好開心

林文龍早前56歲生日，一家三口齊齊飛到杜拜旅遊慶祝，又大晒一家溫馨合照。

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一家遊杜拜

可盈連日來亦在社交網分享在杜拜遊玩的照片，見他們到沙漠由日頭玩到夜晚，又在車尾企高拍照，夫妻二人更咀嘴放閃。

之後，可盈更相當大膽，被一隻鷹站在頭上，她只用雙手掩面，似乎玩得很開心，難怪她留言：「必定要體驗的沙漠之旅，好正！」

一家在杜拜玩得開心。

沙漠體驗

隨後，她又再晒出一段林文龍駕四驅車載囡囡在沙漠中飛馳，可盈更形容是「天若有情」，到晚上他們就齊齊騎駱駝，由前方的林文龍揸機，為妻女拍片紀念，相信此行他們必定有個難忘體驗，玩得超盡興。

其實從可盈分享的相片中，見夫妻二人與女兒天若感情要好，囡囡亦不時陪伴在他們身邊。

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可盈為女兒放棄事業

林文龍曾接受傳媒訪問表示向來熱愛演戲的可盈，生了囡囡後謝絕一切幕前工作，更指太太當了媽媽後轉變很大，「是出乎我意料之外！以前她的事業心很強，由本來不太喜愛小朋友，到如今你要她離開女兒一天也很難。」

林文龍又指兩母女關係十分深厚，親密程度有時令他呷醋，「聽人講女兒是爸爸嘅前世情人，但我個女比較跟媽咪，可盈每一日會送返學，每晚又抱住一齊瞓，親密到用刀都割唔開。」

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女兒放在首位

而且，可盈亦會陪伴女兒出席各樣的校園活動，跟她談天說地，猶如朋友般相處，可盈更說過不想因為拍劇而失去了陪伴女兒成長的過程，「劇集幾時都有得演，但是女兒的成長萬一錯過了，將來就算有幾多錢都買唔返。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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