爺孫戀丨爺孫戀李坤城離世8個月 林靖恩現況曝光繼子冷淡回應

▲ 爺孫戀李坤城離世8個月 ,林靖恩現況曝光。

與已故資深音樂人李坤城譜出「爺孫戀」的林靖恩，近日被爆出除夕夜大鬧台中兩酒店，包括砸毀酒店電視，遭趕走後轉到隔壁酒店再被拒，卻賴著不走，酒店員工兩度報警亦無用，及後更蹲坐一旁的銀行自動櫃員機不願離開。對此，爆料林靖恩賤賣李坤城房產的「繼子」李卓軒則不願表態，冷冷回應：「沒什麼看法，我跟她沒關係了。」

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綜合台媒報道，李坤城2023年4月大腸癌過世後，林靖恩與繼子李卓軒關係緊繃，繼子李卓軒指控林長期無業，且有酗酒、吸煙等不良習慣，而林繼承李坤城的台中房產，早前亦被繼子李卓軒爆料她已將房產賤賣，現改住在酒店。

在除夕夜當天，有網友在討論區Dcard發文表示，自己在酒店工作，除夕當天林靖恩要求入住其工作的酒店休息3小時。由於酒店主管發現林語無論次，精神恍惚，又剛從隔壁酒店走過來，於是致電隔壁酒店查詢。

怎料隔壁酒店向帖主的主管透露，林在其酒店砸壞電視，故此不讓她入住，「警告我們要小心她」，主管聽後就退還款項並要求她離開，誰知她一直賴在酒店不肯離開，「一下說飯店的書是她的、擺設象棋是她的、牆上裝飾的文字是她……」，她請酒店幫她叫的士後又不搭，更拔掉放在大廳的裝飾溫度計，並「嗆我們有種就報警」。

酒店報警後不到一小時林又回來，並且做出失常舉動，「在我們騎樓隨地吐痰，或是時不時往大廳裡面瞪人加詭笑，大夜班後來受不又報警一次，她一樣被載去警局然後又回來了」，更佔據一旁ATM(銀行自動櫃員機)不肯離去。

帖主表示非常無耐，「我們該怎麼辦？今天是跨年夜生意很好，想到還要對付神經病頭好痛！」帖主更張貼夜班同事傳來的短訊截圖，表示林連闖酒店7次，值班人員封門對付，林竟試圖拿樹枝敲破玻璃門。為怕再有酒店同行受害，故此突意發文提醒。

對於林靖恩近日的行為，李卓軒則冷冷回應「沒什麼看法，我跟她沒關係了」。

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責任編輯︰王明芳