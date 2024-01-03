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【黎智英案】控方指《蘋果日報》報道煽動群眾上街　促政府民主改革否則發動各國政府制裁

社會 12:36 2024/01/03

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壹傳媒創辦人黎智英。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違國安法案開審，黎智英及《蘋果日報》3間公司否認串謀刊印煽動刊物罪等共3罪，控方今（3日）續於西九龍裁判法院進行開案陳詞。控方指，黎曾希望訪問前港督彭定康，以讓更多人上街遊行，又指《蘋果日報》曾告知讀者將從訂閱費中捐出30萬元支持示威者。控方另引述多篇《蘋果日報》報道，稱當中煽動群眾去遊行示威，促請政府作民主政制改革，否則發動各國政府制裁。

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控方今進行第2天開案陳詞，控方引述黎智英與《壹傳媒》前行政總裁張劍虹的WhatsApp 對話，指黎於2019年4月27日告知張，希望有更多人加入明天的反修例示威行動，又稱有泛民人士希望訪問前港督彭定康，並發布訪問內容，以讓更多人上街遊行。

控方指截至2019年7月5日，《蘋果日報》電子版付費訂閱量已超過30萬份，《蘋果日報》其後告知讀者將從訂閱費中捐出30萬元支持示威者。控方指《蘋果日報》曾刊登廣告，寫上「警暴失控」及「用真相對抗不義」，以呼籲市民以每天1.68元訂閱《蘋果日報》網上版。

控方列舉多篇《蘋果日報》報道，其中一篇發布於2020年1月19日，題為「天下制裁集會 今勢逼爆遮打」，當中內容提及「集會主題是促請政府立即進行民主政制改革，否則發動各國政府制裁」，又指「民政事務專員擅離職守架空區議會、警察喬裝市民濫捕公眾場所拍照少年、監警會借故延遲提交報告」，控方指當中內容煽動群眾去遊行示威。

控方引述另一篇發布於2019年11月15日的報道，題為「屠龍隊邊緣呼喚 全民勇武 三罷」。控方指，當中有屠龍小隊受訪內容，提及屠龍小隊稱他們現僅有10數人，呼籲更多人示威。

控方又列舉《蘋果日報》其中一則全版廣告，刊登了不同警員的相片，並配以標題「一次過變黑又得 逐漸變黑又得 黑晒！」，又指「未必死全家 已經禍全港」、「香港人 反抗！」，控方指以上內容引起市民對警方的仇恨。

法官李運騰問及控方現時是否僅講述單一串謀行為，控方確認後繼續進行開案陳詞。控方續引述多篇黎的專欄「成敗樂一笑」文章，黎曾提及「中共強將其獨裁專橫價值觀強加於她的經濟實力」，又稱「我們要克服的只是對中共政權的恐懼，若香港人在極權魔掌籠罩下，仍能起來反抗並不害怕，台灣有健全的民主制度和美國防衛的保證，以及國際自由國家的支持，還有甚麼可害怕呢？」。

控方又引述另一篇專欄文章，黎曾提及與兩名民主黨前主席李柱銘及何俊仁遊行的經歷，當中他們聽到後方有少女聲帶頭叫喊「黑警死全家！」等口號，黎對何表示「有這樣的後生，我哋冇得輸。」。黎亦於文中亦形容「有這樣疾惡如仇的優秀勇敢年輕人，香港真是塊福地」。

被告黎智英（76歲）及《蘋果日報》3間公司，昨同否認1項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，以及1項串謀刊印煽動刊物罪；黎另否認1項串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，即黎現面對3項控罪。本案為高院案件及不設陪審團，由3名國安法指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰審理，移師西九龍裁判法院進行，預計聆訊需時80天，今踏入第5天聆訊。

控方由副刑事檢控專員周天行和助理刑事檢控專員張卓勤等代表；黎智英由資深大律師彭耀鴻及大律師關文渭等代表，《蘋果日報》3間公司則由大律師王國豪代表。

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記者：梁錦麟、陳曉欣

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