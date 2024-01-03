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黎淑賢離世︱二仔返英升學未能出席亡母喪禮　盧惠光送機打氣：又要奔波學業

育兒資訊 13:38 2024/01/03

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黎淑賢二仔返英繼續升學，未能出席亡母喪禮，盧惠光送機打氣：「又要奔波自己嘅學業！努力呀老友！」

前亞姐黎淑賢在上月（26日）被發現在北角住所燒炭輕生離世，終年46歲。黎淑賢生前育有4名兒子，大仔和二仔與前夫盧惠光所生，三仔及孻仔則與丈夫許智政所生。黎淑賢離世後，大仔盧俊諺（Jacky）和二仔盧俊希（Jovan）有到殮房認屍，至昨日（2日）盧惠光在IG上載三父子現身機場的合照，指其細仔返英國繼續升學。

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盧惠光三父子昨日一身素服現身機場，原來盧惠光和大仔Jacky到機場送別Jovan，他上載兩張近照可見三人面帶笑容，心情不俗。盧惠光留言說：

細佬又要去奔波自己嘅學業！努力呀老友！以前就我同細佬送哥哥！而家我就同哥哥送細佬！

黎淑賢育有4名兒子，分別與前夫盧惠光及丈夫許智政（左一）所生。（IG圖片）

黎淑賢教仔獨立不做港孩

對於黎淑賢的身後事安排，其家人至今仍未向外界透露。不過，黎淑賢生前十分著重訓練兒子的自理能力，要懂得照顧自己不做港孩，所以送兒子到海外讀書能訓練其獨立性。雖然Jovan未能出席亡母喪禮，但相信他收拾心情返英繼續讀書，是為免辜負亡母期望。

黎淑賢生前曾接受港台電視31節目《一起走過的歲月》訪問，談到與盧惠光離婚後，二人關係仍然很好，更大方表示：「我承認我處理得好好！」雖然Jacky和Jovan跟隨爸爸生活，但仍不時探望母親，並與同母異父的兩名弟弟保持良好關係。

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盧惠光花棺材本供兒子英國升學

盧惠光也曾接受TOPick訪問表示，安排兒子赴英國升學是為了達成自己的心願，「可能常聽朋友說『浸下鹹水返來會好一點』，這句話真的幾有道理，兒子（Jacky）讀完第一年後，跟我說安排他去英國讀書是很好的選擇，去到那裡是兩個世界，英文進步得很快。」

Jacky畢業於英國著名學府巴拉福特大學（University of Bradford），主修物理治療學士課程。盧惠光透露是他建議大仔選修這一科，因物理治療師在港較吃香，畢業後可再學針灸，雙管齊下醫人。他又指大仔在英國留學的生活費連學費每年合計近30萬，為了讓他有更好學習環境，盧惠光揚言連「棺材本都畀埋兩個仔」，盡量多接電影努力賺錢，未打算退休。

盧惠光與黎淑賢為兒子供書教學不求回報，盧惠光明言兒子是為他們的將來讀書，不是為父母，惟他最擔心兒子學壞，也禁止他們食煙，交女朋友則要做足安全措施。

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責任編輯：林綺玲

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