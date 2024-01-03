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裝修味奪命｜為客人裝修新屋　兩工人離奇伏屍地台床變凶宅　疑新傢俬釋「毒氣」致命

都市病 19:05 2024/01/03

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熱門 金手指 新手爸媽 叱咤樂壇流行榜2023 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

生活環境中各種物品或暗藏致命毒素。台灣兩名裝修工人近日於新交吉單位內施工，至晚上失去聯絡。家人見情況不尋常故上門了解，驚見二人倒臥地台床內部昏迷不醒，其後證實死亡。警方調查後初步相信二人在施工期間吸入過量甲苯致死，具體事發經過有待調查。

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台北市內湖區昨日（2日）晚上發生意外，導致兩名裝修工人死亡。綜合傳媒報道，24歲姓江及27歲姓林裝修工人於當地一間新建大廈、並於近期交吉的單位施工，晚上遲遲未歸。兩名事主的女友及妻子往現場查看卻未發現二人蹤影，撥打對方手提電話後發現床內傳來手機鈴聲，打開床板驚見二人躺臥其中，其時已無呼吸心跳。

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疑吸入高濃度甲苯致死

警方於昨晚近11時接報抵達現場，發現二人已死亡多時，調查後未發現打鬥或外力介入情況。報道指經初步調查，相信事發時二人利用強力膠黏合睡房睡床床板，未料床板因不明原因關上，二人隨即被困在充滿強力膠氣味的木製地台床以內，其後身亡。

警方調查後判斷二人在施工期間吸入大量有機溶劑甲苯，因而中毒致死。詳細案發經過及確切死因有代進一步調查釐清。

短時間內吸入過量甲苯可致呼吸衰竭

翻查資料，苯、甲苯、二甲苯屬常用於建築材料中的有機溶劑，多於油漆、黏合劑、空氣消毒劑或殺蟲劑內出現。人在短時間內吸入高濃度甲苯或二甲苯會出現中樞神經痲痺症狀，出現暈眩、噁心、乏力等，嚴重可致昏迷或因呼吸循環衰竭而引致死亡。

醫生建議選用3種家具減風險

皮膚科專科醫生葉榮根接受訪問時曾表示，持續吸入甲醛、苯及二甲苯等相類似有毒性氣體，可導致氣管及皮膚敏感、癌病、肺纖維化，嚴重程度視乎化學物濃度，及空氣流通程度。空氣中化學物和暴露在外的皮膚直接接觸，對於較易敏感人士，反應會更大；即使本身沒有敏感，但這些化學物質大都有刺激性，都可能造成不同程度反應。

要減低上述物質帶來風險，葉醫生建議大家選用舊傢俬﹑天然木或金屬製的家具，或選購加工較少、產地受嚴格監管的傢俬，都會相對安全，平價傢俬較大機會因成本問題影響品質。他又指，室內通風亦非常重要，建議新屋入伙前，先開窗吹數星期；入住後要用抽氣扇等引入生風。

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