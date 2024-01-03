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網絡熱話︱4孩媽日花數小時執屋　靠2大轉變還清$36萬債務兼儲到首期

育兒資訊 14:13 2024/01/03

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熱門 金手指 新手爸媽 叱咤樂壇流行榜2023 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

美國一名4孩媽媽受到「極簡主義」的啟發，決心清空家中近七成的物品、訂立固定開銷計劃，生活從此有著重大改變。

近年推崇的「極簡主義」生活，實際運作需要徹底改變整個生活模式。美國一名4孩媽媽便是一個成功例子，她本來每日要花幾個小時清理孩子的玩具和衣服，同時面對開銷大增的雙重壓力下，無意間受到「極簡主義」的啟發，決心清空家中近七成的物品、訂立固定開銷計劃，最終每日只需5到20分鐘清理物品，也還清36萬元的債務，生活從此有著重大改變。

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綜合外媒及英國《太陽報》報道，一名來自美國亞利桑那州的29歲媽媽Nici Garcia和丈夫Robert育有4名小孩，分別只有1歲至7歲。兩人同為托兒所老闆，為了滿足孩子的需求，家中堆滿小孩的玩具、衣服等，空間也變得擁擠，Nici也厭倦每天要花幾個小時清理物品。同時，4孩的育兒開銷令他們背負4.6萬美元（約36萬港元）債務，每日為帳單和日常生活而苦苦掙扎。

訂立固定開銷計劃
直到Nici讀了一本關於極簡主義和無債務生活的書後意識到她需要改變。她和丈夫採取了連串「極簡主義」措施，先是訂立固定開銷計劃，並為購買必需品做預算。她會在月初把固定金額放在信封裡限制開銷，比如每月1200美元（約9,400港元）的租金和600美元（約4,700港元）的食物和必需品，並減少外出用餐。「一旦錢用完了，就意味著我們不能再用錢買東西了」，Nici直言前三個月養成習慣非常艱難。最終月底順利省下了錢，還清36萬元的債務和儲備了1萬美元（約7.8萬港元）存錢買房首期。

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斷捨離扔掉七成物品
Nici整理家中堆積的物品時，發現許多東西都並非必需品，例如：其中一名女兒擁有57件T恤，竟然有半數都重未穿過。Nici一家經過捐贈、在院子裡舉行拍賣會、轉手賣出等，成功清空了家中近七成的物品，更將每個家庭成員的衣服限制在14件。

如今，房子變得整齊舒適，幾乎沒有過多裝飾，家裡剩下的物品整齊地存放起來。儘管孩子失去了絕大多數玩具，但他們享受「極簡主義」的生活方式，明白「施比受更有福」的道理，作為媽媽的Nici都倍感欣慰。

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責任編輯：王明芳

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