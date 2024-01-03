妳不是她丨監製靠7個字打動羅蘭胡楓演出　將修哥昔日拍拖經歷融入劇中

▲ 《妳不是她》

TVB劇《妳不是她》昨晚（1月2日）一集，「最年長螢幕CP」羅蘭與胡楓擔正的「遲暮戀」劇情正式上演。故事講述阿信（丁子朗飾）嫲嫲月英（羅蘭飾），因在老人院亂放紙飛機，引來院長（張本立飾）及院友家屬投訴。

阿信女友夏莉（馮盈盈飾）介入事件後，發現嫲嫲並非亂拋垃圾，只是將紙飛機當作情書並誓要送到愛人琛伯（胡楓修哥飾）手上；為向琛伯示愛，嫲嫲還經常夜探琛伯，事件惹來琛伯新抱黃太（姚瑩瑩飾）不滿，與丈夫（鄭啟泰飾）極力阻止嫲嫲接近琛伯，因而與夏莉爆發衝突。

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▲ 《妳不是她》

修哥羅蘭姐寶刀未老

最終因為琛伯開口承認「我想同月英去拍拖」，兩老終能如願拍拖，並在阿信及夏莉帶領下「著靚靚」夜遊香港，除了遊電車河，還於海旁浪漫共舞。

搞笑的是，為免招惹無謂事端，月英及琛伯選擇「地下情」，人前扮唔熟的二人不時在院舍低調送心心兼「眉目傳情」，可愛到不得了。

修哥與羅蘭雖分別已年屆91歲及89歲，卻寶刀未老，對白、表情、動作全線到位；這邊廂羅蘭發功大晒「表情包」，一口氣展現了慈祥、精靈、任性、扭計、看透世情、嬌俏、期待及勇敢追愛等多種不同情緒。

另一邊廂修哥，打扮後依然風度翩翩、瀟灑有型之餘，發火時更仍舊中氣十足，氣勢逼人。

▲ 《妳不是她》

追求愛情大歷險

談到劇中修哥與羅蘭的「遲暮戀」，監製陳萍（April）坦言角色為二人度身訂造，並以「追求愛情大歷險」7個字打動二人答應演出：「我哋度劇本嗰陣已經鎖定兩位前輩，當時我用追求愛情大歷險嘅主題嚟打動佢哋，聽完故仔後佢哋都相當開心同興奮。」April又指，遊電車河拍拖一幕更是修哥昔日拍拖時的親身經歷。

今次與羅蘭修哥多對手戲的馮盈盈，大讚兩老Nice又親切：「我哋喺現場睇嘅時候，已經覺得佢哋兩個演繹得好有CP感，呢集我都有睇番，修哥同羅蘭姐真係演得好浪漫，我都睇到好冧。」盈盈還大搞食字gag笑言修哥與羅蘭姐戲內戲外一樣咁「Sweet」：「佢哋私下都好鍾意食甜品㗎。」

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