【搶劫案】屯門男子提款後遭尾隨搶劫受傷倒地　賊人當晚落網

▲ 警方於昨日（2日）晚上以「企圖搶劫而襲擊」罪拘捕1名55歲本地男子。（黃傑偉攝）

警方於昨日（2日）晚上以「企圖搶劫而襲擊」罪拘捕1名55歲本地男子。屯門警區刑事部總督察梁晏瑜指，警方昨日下午約3時接報，一名男子於屯門湖翠路屋苑對開路邊，被一名男子迎面企圖搶劫內藏14,000元斜孭袋。受害人極力反抗，力補不失，但被賊人襲擊及推跌，後腦著地受傷，幸傷勢無大礙，及後報警求助。

警方經深入調查及翻看附近閉路電視，成功鎖定一名目標男子，並迅速於案發後5小時展開埋伏，約晚上8時，在目標男子離開住所時將其拘捕。被捕男子55歲，報稱地盤工人。

▲ 警方當晚在目標男子離開住所時將其拘捕。（黃傑偉攝）

警方調查發現，賊人於受害人在屯門市廣場銀行提款時開始尾隨，並跟蹤受害人一同登上巴士，直至到達案發地點露出賊相。警方重申，搶劫屬嚴重罪行，最高可被判終生監禁。並呼籲市民，年近歲晚如到銀行提款，要加倍小心，相應約家人陪伴，以免賊人有機可乘。

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記者：黃傑偉