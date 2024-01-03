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【大掃除】垃圾徵費實施增工作量　家務助理加時薪

社會 13:12 2024/01/03

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垃圾徵費實施增工作量，家務助理加時薪。（朱永倫攝）

僱員再培訓局「樂活一站」每年均會推出農曆新年大掃除服務，為完成家務助理的學員開拓就業機會。家務助理大掃除今年的建議時薪介乎135元至145元，較去年增5元；而越接近農曆新年時薪會更高，預計約165元，最終薪酬由僱主及助理自行商議協定，僱主另須為助理購買勞工保險。

垃圾徵費4月實施，任職家務助理20年的陳杏珍指，暫時已有10個僱主要求大掃除服務，其中有5至6個亦已要求幫忙清理家居垃圾及垃圾分類，數量較過往多，由於預計工作量會增加，以及需清潔頑固污漬等，會較辛苦，今年所收時薪會較去年增10元，1月份一般每小時150元，2月則160元。

僱員再培訓局高級經理（就業服務）龑書致表示，今年約有500名家務助理參與大掃除，而現時已收到約1000個僱主登記，預計最終申請數量與過去相若，約為2500個。至於建議時薪增加，則為參考通脹及去年薪金所提出。他又指，再培訓局有為家務助理提供垃圾分類等培訓，但籲僱主若有較多垃圾需要處理及分類，應在登記時盡早提出，方便局方協調，而若有較大型家具廢物需要處理則應尋求其他服務供應商協助。

除大掃除，「樂活一站」的農曆新年服務，還包括煮團年飯及製作和年高點。「樂活一站」今年亦推出長者優惠，長者可以優惠價450元，享用一次性4小時大掃除服務，兼送餐膳服務及勞工保險，名額200個，明日（4日）起於指定網站接受申請。餐膳包括烹調兩款小菜及1款湯水，設指定菜式及湯水，包括賀年菜式，供長者選擇。

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記者：黃小冰

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