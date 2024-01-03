玲玲友情報丨林盛斌讚阿佘有5大優點　阿Bob封佘詩曼為「超筍盤」

▲ Bob大讚阿佘

堪輿學家麥玲玲帶領黃紫恩（Jojo）、蔡景行（行仔）和陳欣茵（Yan Yan）主持的清談節目《玲玲友情報》，今晚（3日）一集主題為「筍盤唔係人人啱」，再請來金牌媒人林盛斌（阿Bob）擔任嘉賓。

玲玲友情報丨麥玲玲邀絕世好老闆任嘉賓 上市公司主席：派錢是對員工最好的鼓勵

Jojo自爆心中筍盤

節目一開始，各主持要選出公司心目中筍盤時，向來豪邁的Jojo忽然變得怕醜︰「要喺公司揀個男筍盤真係好難揀，夾硬揀我會諗起一個人。話說前一排我整親塊面，跟住佢用好低沉聲線關心我。」

Jojo說的是同台藝人李爾晨（Kyle），她透露受傷後，獲Kyle體貼慰問：「你記住喇，身體呢啲嘢最緊要，做嘢唔係最緊要，你一定要照顧好自己呀。」接住Jojo含羞答答借螢幕傳情說︰「真係好多謝你對我嘅關心呀，Kyle。」

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做媒人有原則

今集節目嘉賓是圈中有金牌媒人之稱的林盛斌（阿Bob），阿Bob自言找自己做媒人，有幾樣規則要遵守，他說︰「我做媒人無利益，只係想成人之美，每次都會做好雙方背景審查先介紹。同埋其中一樣，我會要求雙方提供無P圖嘅相。」又透露遇過男士只想欺騙女仔，根本不是找對象，這類人會被列入黑名單。

講到相睇玲玲師傅自爆當年跟老公亦是因此認識，她笑說︰「我老公係相睇達人，我係負責接待相睇團，點知畀佢睇中跟住追我。」玲玲師傅自言當年有價有市，有不少追求者。

節目中各人作不記名投票，揀選公司中的女筍盤，包括馮盈盈、蔡思貝、Yan Yan、Jojo等都榜上有名。

以5點讚阿佘

阿Bob則指心水之選，是近日憑劇集《新聞女王》演Man姐而人氣爆升的佘詩曼（阿佘）。阿Bob以「超級筍盤」形容對方，他接受訪問時列舉阿佘5大「筍點」︰「阿佘真係無得頂perfect，人又靚、做嘢又叻、為人夠義氣仲要心地善良；淨係唔使你養呢樣，已經加晒分，仲想點。」

▲ 阿佘係「超級筍盤」。（經濟日報圖片）

阿佘自認普通女生 着重思想溝通

雖然在外面阿佘總被標籤為事業女強人﹑硬朗等的稱號，她接受TOPick訪問自認普通女生，「你看我很硬淨，我都是一個普通女生，也需要有人提點和指導，希望身邊人可以給到意見我。」

隨着階段不同，對身邊的另一半的要求想法當然有一定的標準，阿佘自言很難降低條件，更着重兩個人的思想溝通：「起碼你說甚麼我明或者你說甚麼我明先，這個是最基本，以及看法不是指一定要一致，但最少有得討論。」

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