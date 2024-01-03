山姆超市︱大熱深圳山姆超市團火速吸客3000人 　東瀛遊加推$429惠州山姆兩日一夜團

▲ 東瀛遊加推惠州山姆超市兩天團，團費同樣是$429。（東瀛遊提供）

【山姆超市/惠州/東瀛遊/山姆團/好去處/旅行團】提及港人近月旅遊熱點，不得不提深圳山姆超市。東瀛遊上周推出山姆超市團僅數天，已吸引一家大小超過3000人報名，一月每天開兩團、共逾50團已成行。農曆新年將至，為滿足市民喜歡北上辦年貨的需求，東瀛遊即日加推1月出發惠州山姆超市兩天掃貨團，團費同樣是429元。

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東瀛遊執行董事禤國全表示，旅行團最大亮點是為團友送贈會員卡，每二人會獲贈一張一年會籍的會員卡，免卻繁瑣辦理過程，「旅行團會提供專車直達超市，購物時間已預留半天或以上，方便團友血拼掃貨。」

他指，新加推的惠州山姆超市兩天團同樣以429元作招徠，團費已包一年山姆會藉會員卡及食足三餐。「如客人已擁有山姆會員卡，每位更可再減150元」。他相信，市民喜歡大灣區觀光購物的短線遊，繼深圳之後，惠州應是港人喜愛的旅遊熱點。

▲ 東瀛遊加推惠州山姆超市兩天團，團費同樣是$429。（東瀛遊提供）

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責任編輯：王明芳